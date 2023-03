Il décide de ne pas aller au mariage de son frère à cause de son attitude honteuse envers sa femme handicapée

Sur Reddit, un utilisateur a demandé l’avis des internautes après avoir décidé de boycotter le mariage de son frère pour une raison pourtant très compréhensible.

Les cérémonies de mariage, c’est à double-tranchant. Tout peut très bien se passer et être un véritable moment de communion ou alors tout peut partir en vrille et faire ressortir les conflits familiaux. Parfois, ce sont les préparatifs et l’organisation du mariage qui sont une source de stress et de conflits entre les membres de la famille.

Crédit photo : Istock

Ce fut le cas pour un homme, âgé de 36 ans, pour le mariage de son petit frère, âgé de 30 ans. Sur Reddit, l’utilisateur nommé “aitaaccount54156” a demandé l’avis des internautes sur le conflit qui vient de l’opposer à son jeune frère.

Ce dernier le fait culpabiliser de ne pas être venu à son mariage. Scandaleux, pourrait-t-on penser ? Cependant, lorsqu’on lit les raisons qui ont poussé l’homme à ne pas y aller, on peut facilement le comprendre.

En effet, alors que les futurs mariés organisaient les préparatifs de leur cérémonie, le frère du marié, qui devait être témoin principal, s’est disputé avec eux. La raison ? Ils auraient tout simplement manqué de respect à la femme du témoin, qui est handicapée.

Crédit photo : Istock

L’homme raconte être marié à une femme qui a subi des blessures qui l’handicapent : “Ma femme a des blessures qui la ralentissent pour répondre/comprendre ce que les autres disent, et elle a parfois besoin d’aide pour sa nourriture, je la coupe en petits morceaux. Cela ne veut pas dire qu’elle n’est rien et c’est une femme intelligente et capable”.

Les futurs mariés proposent les services d'un baby-sitter pour sa femme handicapée

Pour leur mariage, les futurs époux ont interdit la présence d’enfants de moins de 12 ans mais au regard du nombre de convives ayant des enfants, ils avaient prévu la présence d’un baby sitter professionnel à proximité de l’endroit du mariage.

Et le témoin de mariage ne s’attendait pas à ce que son frère et sa belle-soeur proposent que le baby-sitter s’occupe également de sa femme handicapée :

“Elle a dit qu’ils nous avaient parlé du lieu supplémentaire qu’ils auraient pour leur mariage, j’ai dit oui, puis elle a demandé si ma femme avait des préférences alimentaires particulières, et qu'ils lui commanderaient de la nourriture supplémentaire là-bas. J’étais extrêmement confus et je lui ai dit que nous avions déjà donné nos choix de repas, mais elle a dit que ma femme serait mieux adaptée au deuxième lieu. Je me souviens juste l’avoir regardée un peu et de lui avoir demandé si elle était sérieuse, et si elle s’attendait à ce que ma femme soit avec la baby-sitter.”

Crédit photo : Istock

La future belle-soeur défend sa suggestion en assurant vouloir que le témoin s’amuse au mariage et qu’il n’aura pas à la nourrir ou s’occuper de sa femme : “Mon frère est arrivé et je lui ai dit que je n’avais jamais entendu de telles bêtises, qu’ils pensent que ma femme est un enfant qu’on laisse avec un baby sitter. Mon frère m’a dit que c’était mieux et que je pourrais toujours aller checker de temps en temps”.

Abasourdi par l’attitude des futurs mariés, et notamment de son propre frère, l’homme n’a pas apprécié le manque de respect vis-à-vis de se femme à cause de son handicap : “Je lui ait dit que si c’était la façon dont ils traitaient ma femme, je n’avais aucune envie de participer au mariage, ni d’être témoin”.

Crédit photo : Istock

Au final, il a donc boycotté le mariage, malgré les efforts de leurs parents pour les réconcilier. Un autre témoin s’est donc chargé du traditionnel discours et le mariage s’est déroulé sans accroc. Cependant, les mariés n’ont pas hésité à le culpabiliser :

“Mon frère m’a dit qu’il attendait mieux de moi. Je lui ai répondu que j’attendais mieux de lui. Et ma belle-soeur m’a envoyé un message comme quoi j’avais gâché leur mariage et que je les faisais paraître méchants”.

Typiquement le genre de conflit familial qui est parti pour durer. Pensez-vous qu’il aurait dû aller au mariage ou a-t-il eu raison de défendre sa femme ? En tout cas, la plupart des internautes de Reddit soutiennent la décision de l’homme, arguant qu’il a bien fait au regard de l’attitude de son frère et de sa belle-soeur vis-à-vis de sa femme.