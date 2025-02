Cette offre d'emploi d'hôtesse de l'air scandaleuse refait surface et indigne les internautes

Une offre d’emploi d’hôtesse de l’air pour une compagnie américaine fait le buzz sur la plateforme Reddit. La raison ? Ses exigences sexistes et racistes. Zoom.

Depuis le 11 février 2025, une étonnante offre d’emploi est devenue virale sur la Toile. Si vous travaillez dans l’aviation et notamment en tant qu’hôtesse de l’air, alors, cette dernière devrait vous amuser (ou pas). En effet, d’après la plateforme Reddit, qui a ressorti cette annonce, datant les années 1954, les conditions d’embauche des compagnies aériennes étaient bien différentes.

Dans cette vieille offre d’emploi de la compagnie américaine, Chicago and Southern Air Lines, aujourd’hui fusionnée avec la compagnie Delta Air Lines, on découvre des critères d’embauche pour le moins… surprenants !



Crédit : IStock

Une liste d'exigences sexistes

Dès le départ, l’annonce débute mal avec comme intitulé : “Exigences pour devenir hôtesse de l’air”. Parmi les 19 critères demandés à l’époque par la compagnie aérienne, on retrouve notamment : “avoir des jambes fines”, “avoir une belle silhouette”, “avoir de belles mains”, “avoir des cheveux naturels, de jolies dents”. Des critères au caractère sexiste, qui ne passeraient, bien entendu, plus du tout dans notre société actuelle.

Mais les conditions ne s’arrêtent pas là. Alors que l’on pourrait penser qu’une expérience est requise pour ce type de poste, la compagnie demandait plutôt que les candidates soient âgées “entre 22 et 28 ans." Et ce n’est pas tout.

Crédit : Reddit

Racisme et discrimination

D’après l’annonce, elles ne pouvaient "pas mesurer moins d’1 mètre 57, mais pas plus d’1 mètre 65, et ne surtout pas porter de lunettes.” Pire encore, la compagnie aérienne fait preuve de discrimination et de racisme dans cette offre d’emploi :

“Peau claire exigée”, peut-on lire.

Les postulantes devaient également avoir : “au moins validé quatre années d’études supérieures ou deux années d’études supérieures et deux années d’expérience professionnelle et être célibataires, non fiancées.” Selon Dan Bubb, historien et ancien pilote de ligne interrogé par Newsweek, cette annonce semble être “juste” pour l'époque, bien qu’elle n’ait pas encore été authentifiée :

“Il faut comprendre que de nombreuses jeunes femmes aspiraient à devenir hôtesses de l’air parce que cela leur semblait glamour, amusant et qu’elles pouvaient voyager et découvrir le monde”, précise-t-il.

Une chose est sûre, sur la plateforme Reddit, les internautes se sont montrés choqués par cette annonce :

“Ça ressemble à un groupe de mecs assis autour d’une machine à écrire, l’un d’eux disant de temps en temps : “Oh et n’oublie pas __””.

Tandis qu’un autre ajoute :

“On dirait un profil Tinder” ou “Imaginez être rejeté parce que vos cheveux n’étaient pas assez “naturels”. Quelle folle époque.”

Heureusement, à ce jour, ce type d’annonce ne pourrait plus voir le jour ! Bien que le chemin contre le sexisme reste encore long, les choses ont “un poil” évolué…