Voici l'âge limite pour se faire des amis dans notre vie, selon une étude

Quand on est adulte, il semble plus difficile de se faire des amis que quand on est enfant ou jeune adulte. Un fait qui a été prouvé par une récente étude.

Que nous les comptions sur les doigts d’une main ou que nous soyons entouré par tout un groupe, nous avons tous des amis. Mais combien d’entre eux avez-vous rencontré récemment ? S’agit-il de nouvelles amitiés ou des amis de longue date ? Comment savoir si vos amis sont de simples connaissances ou des personnes sur qui vous pouvez compter ?

Ces questions peuvent se poser car à l’âge adulte, se faire des amis est plus compliqué que pendant l’enfance, notamment si l'on est intelligent. Pour nouer des amitiés, nous devons faire des efforts et donner de notre temps, ce qui n’est pas toujours évident. Selon une étude publiée en 2019 par OnePoll, 45% des personnes interrogées estimaient qu’il était difficile de se faire des amis, notamment après un certain âge.

Crédit photo : iStock

L’âge limite pour se faire des amis

Ce fait a été confirmé par une étude américaine publiée dans la revue Psychological Science. Selon ce rapport, nous serions plus susceptibles de nous faire des amis à un certain moment de notre vie, voire à un âge précis. Passé cette date, nouer des amitiés devient plus compliqué.

Crédit photo : iStock

D’après l’étude, l’âge limite pour se faire des amis est de 23 ans. Cette période de notre vie représente généralement la fin des études, l’entrée dans le monde du travail et la stabilisation professionnelle et sentimentale. Passé cet âge, il serait donc plus difficile de nouer des amitiés. Une hypothèse validée par Evie Rosset, docteure en psychologie et enseignante-chercheuse à l’université Anglia Ruskin de Cambrige, interrogée par Ouest-France. En effet, la psychologue estime que nous arrivons plus facilement à nouer des amitiés entre 17 et 23 ans.

“Les jeunes ont davantage cet esprit de curiosité et d’ouverture, cette envie d’apprendre. Ils peuvent se montrer plus vulnérables, en acceptant de ne pas savoir quelque chose. Ils ont également un esprit joueur, une capacité à rire ensemble. Tout cela produit des liens forts. Clairement, les jeunes ont plus de temps pour juste être ensemble. Lors de leurs études, ils se fréquentent après les cours dans les cafés. Les adultes, eux, ont leur carrière, les enfants, leur sport, les courses à faire… Tout doit être utile. Les journées sont limitées et, quand ils se réveillent le matin et planifient leurs activités, l’amitié n’est pas la priorité. Elle est souvent mise de côté”, estime Evie Rossert, selon des propos rapportés à Ouest-France.

Si vous avez plus de 23 ans, pas de panique : une fois adulte, il est toujours possible de nouer de solides amitiés. Pour cela, pensez à intégrer des salles de sport, des associations ou des clubs d’activités qui vous intéressent. En rencontrant des personnes qui ont les mêmes passions que vous, vous partirez déjà sur une bonne base pour vous faire de nouveaux amis.