Cette paysagiste veut travailler seins nus comme ses collègues masculins, on lui refuse car cela pourrait « les distraire »

En Australie, alors qu’il faisait 40 degrés, une paysagiste a demandé à sa supérieure si elle pouvait travailler seins nus, comme ses collègues masculins. Sa supérieure a refusé, l’accusant de vouloir “distraire” ses collègues.

Shianne Fox est une femme connue sous le pseudo de “The Bikini Tradie” sur les réseaux sociaux. Cette paysagiste, qui est également créatrice de contenu pour un site web pour adultes, travaille dans le bâtiment depuis des années et a récemment remarqué une injustice.

Crédit photo : @shiannefoxx / Instagram

Alors que la température extérieure avoisinait les 40 degrés, Shianne Fox a demandé à sa supérieure si elle pouvait travailler seins nus, comme le faisaient ses collègues masculins. En effet, ces derniers n’hésitaient pas à enlever leur t-shirt pour avoir moins chaud au travail. Alors que de moins en moins de femmes osent pratiquer le topless à la plage, Shianne Fox ne voyait pas le problème à le faire à son travail.

Elle est accusée de “distraire” ses collègues

Cependant, sa demande a été refusée par sa supérieure, affirmant que cela pourrait “distraire ses collègues”. Exaspérée par cette décision, Shianne Fox a partagé son désaccord sur internet. Elle a critiqué le fait de ne pas pouvoir enlever son t-shirt simplement parce qu’elle est une femme, alors que ses collègues masculins en ont tout à fait le droit.

“Il fait une chaleur de 40 degrés aujourd’hui et c’est moi qui dois porter mon t-shirt alors que tous les garçons du site n’ont pas à porter le leur. C’est un double standard, c’est sexiste, et j’en ai vraiment marre. Je veux juste être seins nus comme les garçons, mais non, je vais ‘les distraire’”, a-t-elle dénoncé, selon des propos rapportés par AOL.

Crédit photo : @shiannefoxx / Instagram

“C’est tout à fait naturel”

Son discours a reçu des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Si de nombreux internautes l’ont félicitée de demander à être traitée de manière égalitaire par rapport à ses collègues masculins, d’autres affirment que le fait d’être seins nus au travail dépasse les limites du cadre professionnel.

Dans tous les cas, Shianne Fox est restée sur sa décision. Pour elle, une poitrine est une chose totalement “naturelle” et ne devrait pas être cachée dans ce contexte.

“Il faisait tellement chaud. Évidemment, quand on travaille dans ce milieu, beaucoup de garçons sont torse nu. Je me suis dit que c’était la moindre des choses si je pouvais faire pareil. Je n’ai aucune honte à montrer mes seins. Je ne pense pas que cela devrait être considéré comme une source de distraction car au final, c’est tout à fait naturel. Si vous vous comportez comme un enfant et que vous pensez que cela va vous distraire, alors vous devriez tout simplement grandir”, a-t-elle déclaré au site News.com.au.

Et vous, qu’en pensez-vous ?