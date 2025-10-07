Pitaya dévoile ses deux nouveaux Bao Thaï Burgers aux saveurs thaïlandaises électrisantes

Envie d’électriser vos papilles à chaque repas ? Voici les deux nouveautés de Bao Thaï Burger à découvrir chez Pitaya.

Si l’on parle d’un pain ultra moelleux, de saveurs asiatiques, de poulet crispy ou autres toppings, vous pensez forcément… au Bao bien sûr ! Vous savez, ce petit pain farci et cuit à la vapeur, originaire d’Asie, qui séduit désormais la street food française et s’impose dans nos repas, pour le plus grand plaisir de nos papilles ?

L’enseigne Pitaya, spécialisée dans la street food thaïlandaise, avec des plats comme le célèbre pad thaï ou encore le Kao Pad Crousty, ne s'arrête pas là !

Et oui, ce mois d’octobre est marqué par une nouveauté gustative : le lancement de deux Bao Thaï Burgers. Moelleux, encore plus audacieux, ils assurent une explosion de saveurs thaïlandaises.



Crédit : Pitaya

Le Bao Thaï Burger Curry Mango vs le Bao Thaï Burger Sriracha Mayo : les nouveautés Pitaya

Avec ces deux recettes inédites, vous ne serez définitivement pas déçus. Au programme : Le Bao Thaï Burger Curry Mango : en une bouchée, vous êtes transportés en Asie du Sud-Est, grâce à la fraîcheur sucrée de la mangue qui se marie idéalement à la chaleur d’un curry parfumé. Un contraste audacieux qui fait danser vos papilles entre douceur et intensité. On vous l’assure ! À l’intérieur, on retrouve le pain moelleux, du chou rouge mariné, du poulet crispy, de la sauce Curry Mango, des oignons crispy et des oignons rouges.

Autre option, tout autant originale ? Le Bao Thaï Burger Sriracha Mayo, révélateur d’intensité qui se savoure en une bouchée. Il se compose d’un pain bao, de poulet croustillant, d’oignons rouges et croustillants, de sauce Sriracha mayo et de sauce sweet & chili. Un mélange addictif !



Crédit : Pitaya

Avis donc aux amateurs de bons petits plats, mais aussi aux amoureux de cuisine d’Asie, ces deux nouveaux Bao Thaï Burgers n’attendent que vous. Pour les déguster, rendez-vous dans les restaurants de l'enseigne, qui se feront un plaisir de vous les faire découvrir. Une chose est sûre : ils vous en mettront plein la vue et plein les papilles.

Alors, envie de vous laisser tenter par une explosion de saveurs ?

Bonne dégustation !