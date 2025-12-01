Pitaya dévoile ses trois plats Topokki à la sauce thaï en édition limitée

Pitaya, leader de la street food asiatique, vient d’ajouter trois plats Topokki en édition limitée à sa carte.

Après les deux nouveautés de Bao Thaï Burger, l’enseigne Pitaya gâte une nouvelle fois les amateurs de street food asiatique.

Alors que l’hiver est bel et bien installé dans nos contrées, apportant au passage son lot de froid, le restaurant a le remède idéal pour éviter le coup de blues associé à cette saison, et celui-ci va enchanter vos papilles.

Pitaya vient d’ajouter à sa carte trois nouvelles recettes Topokki. Très populaire en Asie, ce mets délicieux est composé de pâtes de riz moelleuses.

Crédit Photo : Pitaya

Le spécialiste de la cuisine authentique a revisité ce plat gourmand et réconfortant pour se régaler cet hiver. En plus de cela, Pitaya propose trois recettes différentes pour encore plus de plaisir. Suivez le guide !

Le Topokki Classic

Douceur et gourmandise. Tels sont les deux mots qui décrivent ce Topokki au goût succulent à la sauce Pitaya. Ses pâtes sautées au wok - spécialité de la maison - sont mélangées avec du poulet et des légumes aussi savoureux les uns que les autres.

Crédit photo : Pitaya

Ce plat se marie à la perfection avec sa sauce sucrée-salée, qui offre une explosion de saveurs à chaque bouchée. Un œuf poché et des crispy oignons ajoutent une note à la fois fondante et croustillante.

Le Topokki Extra Cheesy

Avis aux amateurs de fromage fondant (et les autres bien évidemment) : le Topokki Extra Cheesy rime avec gourmand, gourmand, et gourmand. À l’intérieur, on retrouve les pâtes sautées mélangées avec des légumes, comme des morceaux de carotte et la ciboulette, ainsi que de la sauce sucrée-salée. La petite nouveauté réside en l’ajout de fromage filant qui s’étire à chaque coup de fourchette.

Crédit photo : Pitaya

Le Topokki Ramen

Pitaya frappe fort avec son Topokki Ramen, alias la comfort food par excellence. Ce plat est servi dans un bouillon miso parfumé. On en a l’eau à la bouche en écrivant ces lignes. Cette soupe revisitée est accompagnée de poulet, de chou rouge, d’oignons rouges et de ciboulette, sans oublier son œuf poché mariné. Appétissant, n’est-ce pas ?

Crédit Photo : Pitaya

Attention, ces nouvelles pépites culinaires sont disponibles en éditions limitées. Ces créations made by Pitaya n’attendent plus que vous alors ne tardez pas à les découvrir dans les restaurants de l’enseigne.