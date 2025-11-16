Il achète un cadre à trois euros et découvre qu'il contient une oeuvre valant... 500 fois plus

Un amateur d’art de la Somme a fait une affaire en or en achetant un cadre pour une bouchée de pain dans une ressourcerie.

C’est ce qu’on appelle avoir du flair. Il y a six mois, Philippe Mélen, un historien et amateur d’art à la retraite, est tombé sur un véritable trésor lors de sa visite à la recyclerie de Conty, une commune située dans la Somme.

Sur place, le retraité a jeté son dévolu sur un lot de cadres pour la modique somme de trois euros, rapporte le Courrier Picard.

Crédit Photo : iStock

Selon nos confrères, cet article était auparavant stocké dans une cave de maison de retraite.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le collectionneur était loin de se douter que son achat lui réserverait une magnifique surprise.

Le cadre cache une œuvre d’art

De retour chez lui, le Samarien a commencé à retirer la poussière qui recouvrait l’un des cadres.

C’est dans ce contexte que Philipe Mélen a fait une découverte extraordinaire. En effet, ce dernier a réalisé qu’une lithographie était dissimulée en dessous.

« En nettoyant, j’ai vu la signature, Foujita. Ma sœur a tenu une galerie de peinture, j’avais encore des souvenirs de ce nom », raconte l’intéressé dans les colonnes du média régional.

Crédit Photo : Wikimédia

Cette œuvre d’art a été réalisée par Léonard Foujita, de son vrai nom Fujita Tsuguharu. Cet artiste japonais était connu pour ses multiplies talents : peintre, dessinateur, cinéaste, illustrateur ou encore céramiste.

Né au pays du soleil levant, il a posé ses valises en France en 1913. Lors de son arrivée dans la capitale, celui-ci a emménagé dans la quartier Montparnasse. Il comptait parmi ses fréquentations les peintres Modigliani, Renoir ou et Henri Matisse.

Le tableau vaut 500 fois le prix d'achat

Le tableau acheté pour une bouchée de pain à la ressourcerie de Conty s’intitule « Notre-Dame de Paris, quai aux fleurs ». La toile représente la façade de l’hôtel des Deux-Lions.

À la suite de cette trouvaille, l’acheteur a fait estimer la lithographie. Résultat : la peinture vaudrait 1500 euros, soit 500 fois son prix d’achat.

Crédit Photo : Fondation Foujita - Adagp, Paris Photo / Corentin Le Goff

Face à cette situation, Philippe Mélen a fait le choix d’offrir le tableau à l’association des commerçants du 14e arrondissement. Un endroit où le peintre a vécu une grande partie de sa vie.