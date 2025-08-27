Voici comment savoir si vos données personnelles circulent sur le dark web

En cas de piratage, vos données personnelles peuvent se retrouver sur le dark web. Pour savoir si c’est le cas et vous protéger, suivez cette méthode rapide et très simple.

Le dark web est une partie cachée d’internet à laquelle nous ne pouvons pas accéder par les navigateurs web traditionnels. Sur le dark web, l’anonymat et la confidentialité sont garantis et pour cette raison, de nombreuses personnes l’utilisent pour mener des activités et des transactions illégales. On retrouve notamment des commerces de drogues, d’armes, des réseaux de pédophiles mais aussi des usurpations d’identité. En effet, c’est sur le dark web que les pirates informatiques s’échangent des données personnelles volées.

Crédit photo : iStock

C’est ainsi que nos données personnelles peuvent se retrouver sur le dark web, à la suite d’un piratage. C’est le cas de notre adresse e-mail, de notre numéro de téléphone, de nos coordonnées bancaires ou de notre identité. Sur le dark web, ces informations peuvent être vendues et utilisées pour des arnaques en ligne, du phishing ou des usurpations d'identité.

Des informations sur le dark web ?

Heureusement, il existe un moyen de savoir si vos données personnelles circulent sur le dark web, grâce à une méthode simple mise en place par Google. En seulement clics, vous pouvez savoir si vos données ont été compromises avec cet outil simple et rapide à utiliser.

Pour cela, rendez-vous sur votre compte Google. Cliquez sur “Gérer votre compte Google” et allez dans l’onglet “Sécurité”. Faites défiler la page jusqu’à “Rapport sur le dark web”. C’est à cet endroit que vous pourrez savoir si vos données personnelles circulent ou non sur le dark web.

Si c’est le cas, pas de panique ! Changez immédiatement vos mots de passe en utilisant de nouveaux codes uniques et complexes. Pour plus de sécurité, Les Numériques recommande de changer régulièrement vos mots de passe, environ tous les trois mois. Pensez également à activer la double authentification pour sécuriser vos comptes sensibles comme votre compte bancaire, votre messagerie et vos réseaux sociaux, afin de limiter le piratage. Enfin, Charente Libre conseille de surveiller vos relevés bancaires et vos mails pour repérer toute activité suspecte.

Si ces mesures doivent être prises en cas de piratage, l’important reste de ne pas se faire pirater. Pour cela, ne cliquez jamais sur un lien suspect et ne communiquez pas vos informations personnelles sur des sites non sécurisés.