84% des Français veulent interdire la vente d'animaux en ligne, selon une étude

Selon une récente étude de l’Ifop, les Français se sentent de plus en plus concernés par les conditions de vie des animaux puisque 84% des personnes sondées souhaitent que la vente d’animaux en ligne soit interdite.

Pour adopter un animal, plusieurs choix s’offrent à nous. Nous pouvons nous rendre dans un refuge, comme ceux de la SPA ou des assocations, ou aller directement chez un éleveur. S’il n’est plus possible de se procurer un chien ou un chat en animalerie depuis le 1er janvier 2024, malheureusement, nous pouvons toujours acheter un animal sur internet. En effet, cette pratique n’est pas encore interdite, au grand regret des Français et des défenseurs des animaux.

Crédit photo : iStock

Selon une étude menée par l’Ifop sur le bien-être animal pour la Fondation 30 Millions d’Amis, les Français se préoccupent de plus en plus de la vie des animaux. En effet, 84% des Français sont favorables à l’intdiction de la vente d’animaux en ligne. Une adhésion en hausse de 8 points par rapport à l’année dernière, et de 25 points depuis 2020, comme le précise Le Figaro.

Interdire la vente d’animaux en ligne

Ainsi, les Français seraient majoritairement du côté de la SPA, qui a lancé une pétition contre les annonces sur internet pour vendre des animaux.

“Dans une conjoncture économique difficile et ce contexte particulier d’instabilité politique qui impactent notre quotidien, ce baromètre montre que la condition animale ne passe pas au second plan des préoccupations des Français. Au contraire, l’attente sociétale n’a jamais été aussi forte sur la nécessité d’agir pour les animaux, de renforcer leur statut juridique, d’interdire les pratiques les plus cruelles et leur marchandisation”, a indiqué Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, les Français sont également contre l’expérimentation animale. 86% veulent l’interdire quand il existe d’autres méthodes alternatives, et 83% sont contre l’élevage intensif. Enfin, 77% des personnes sondées souhaitent la création d’un statut juridique de “personne non-humaine” pour les animaux, une opinion en hausse de 14 points depuis 2019.

Des chiffres qui prouvent que les conditions de vie et le bien-être des animaux devient de plus en plus important pour les Français.