Elle achète sa première maison avec son mari, puis ils accueillent une amie : après 3 ans de colocation, elle ne regrette rien

Des jeunes mariés sont allés à l’encontre des diktats de la société en invitant une amie à vivre avec eux, pour leur plus grand bonheur.

Une autre façon de voir l’accès au logement selon ces trois amis

En mai 2022, Daniel et Laura Tarpley ont acheté leur première maison dans l'État de Washington. Pour le couple, il venait enfin de réaliser le rêve américain en achetant cette maison de plain-pied de 120 mètres carrés avec 4 chambres et 2 salles de bain.

Le couple était heureux et a vécu comme cela durant un an avant que leur amie Chelsea emménage dans l’une de leurs chambres d’amis. Dans les colonnes de Business Insider, Laura raconte avoir d’abord été nerveuse. Non pas à l’idée de vivre à trois, mais à devenir la propriétaire de son amie rencontrée en 2019 dans leur ville d’origine, Nashville, avant qu’elle ne parte dans le Minnesota pour faire ses études.

« Tous les deux ou trois mois, Daniel et moi lui rappelions qu'elle pouvait venir s'installer chez nous. Un jour, lassée pour de bon de l'hiver du Midwest, elle a appelé pour accepter notre proposition et emménager dans notre chambre d'amis ».

Trois amis vivent sous le même toit malgré les critiques de leurs proches

Crédit photo : tupungato/ iStock

Laura explique que son entourage a eu du mal à comprendre leur choix, craignant pour l'intimité de leur couple. Mais le couple n’avait que faire de l’avis des autres. Rapidement, les trois colocataires ont su s’adapter aux besoins et habitudes de chacun.

Pour Daniel et Laura, la présence de Chelsea leur a également permis de rembourser des prêts et d'investir. Pour leur amie, 830 dollars de loyer par mois était bien plus abordable que si elle avait eu à payer le double pour un modeste appartement dans une ville voisine.

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Vivre sa vie à sa façon et sans stigmatisation

Crédit photo : Laura Tarpley

La vie à trois a d’ailleurs renforcé leur amitié. Laura, qui souffre d’anxiété et de dépression depuis quelques années, était heureuse d’avoir son mari et son amie à ses côtés le soir, reléguant la solitude au second plan.

Souvent, les trois amis se retrouvaient pour lire ou regarder des séries tous ensemble. Le reste du temps, Laura pouvait passer son temps libre avec Daniel et quand celui-ci sortait ou jouait aux jeux vidéo, elle pouvait toujours se retrouver avec Chelsea.

Leur colocation a duré un peu plus de trois ans. Chelsea a déménagé à New York plus tôt cette année pour y retrouver sa mère. Le couple ne regrette pas d’avoir tendu la main à son amie.

« Ces trois années m'ont appris qu'il ne devrait y avoir aucune stigmatisation quant à la façon dont nos vies ‘devraient’ se dérouler, que ce soit en tant que couple marié ou en tant que propriétaires », affirme Laura.

Selon elle, chacun est libre de faire comme il le souhaite.