Son futur mari exige qu'elle porte une robe rouge à son mariage car elle n'est plus... vierge

Une jeune femme a récemment raconté que son futur mari voulait qu'elle porte une robe particulière à l'occasion de leur mariage. Et la raison invoquée par ce dernier interpelle.

En théorie, le mariage se doit d'être parfait mais dans les faits, cela peut vite dégénérer et ce dès les préparatifs.

Préparer la cérémonie peut en effet s'avérer périlleux et c'est bien souvent durant cette période que les premières dissensions apparaissent au sein du couple.

Une jeune américaine en a fait l'expérience il y a peu, en découvrant un côté sombre qu'elle ne soupçonnait pas chez son futur mari.

À la demande son mari, elle doit porter une robe rouge à son mariage car elle n'est pas... vierge

Âgée de 27 ans, cette future mariée qui a témoigné, de manière anonyme, sur la toile a ainsi raconté que son fiancé exigeait qu'elle porte une robe rouge lors de leur mariage, pour une raison assez obscure et même dégradante.

Tout a commencé lorsque la jeune femme a voulu s'offrir sa robe de mariée. Souhaitant que celle-ci soit blanche, comme le veut la tradition, elle en a fait part à son fiancé mais la réaction de ce dernier l'a quelque peu décontenancée. Une contrariété qui n'augurait rien de bon.

« Je suis avec mon copain depuis 6 ans et nous sommes fiancés depuis 8 mois. Je me suis occupée de la plupart des préparatifs du mariage, mais mon fiancé, appelons-le Ryan, donne son avis ici et là. Il y a environ un mois, Ryan m'a dit qu'il avait parlé à certains de ses collègues et qu'il pensait que je ne devrais pas porter de robe blanche. J'ai trouvé ça complètement bizarre. Ryan est plutôt du genre artiste, donc j'ai pensé que c'était peut-être pour les photos ou quelque chose dans le genre, mais j'ai quand même décidé de porter du blanc. Je lui ai dit et j'ai pu voir qu'il était contrarié, mais il a laissé tomber », raconte-t-elle ainsi dans un premier temps sur le réseau social Reddit.

Crédit photo : iStock

« Il y a 2 semaines, j'ai finalement choisi et acheté ma robe, ce qui a provoqué une énorme dispute. Ryan est de nouveau venu me voir, très contrarié. Il a demandé à voir la robe que j'avais choisie, mais j'ai refusé parce que je voulais que ce soit une surprise pour le jour de notre mariage. Il m'a demandé de lui dire au moins de quelle couleur elle était, et quand j'ai dit blanc, il a piqué une crise. Honnêtement, je ne vois pas en quoi c'est un problème, presque tout le monde porte du blanc le jour de son mariage. Lorsque je lui ai demandé quelle couleur il pensait que je porterais, il m'a dit que je devrais porter du rouge. Là encore, j'ai trouvé ça très bizarre. Je lui ai demandé pourquoi je porterais du rouge à notre mariage, et il m'a répondu que les mariées ne portaient du blanc que lorsqu'elles étaient pures. Pour la petite histoire, Ryan et moi avons commencé à sortir ensemble lorsque j'avais 21 ans et qu'il venait d'en avoir 20. Il était vierge lorsque nous nous sommes rencontrés, et je n'avais eu qu'une seule autre personne, qui était mon ex-petit ami », précise ensuite la jeune femme.

Son futur mari voudrait donc qu'elle porte une robe rouge car elle avait déjà perdu sa virginité avant de le rencontrer. Une exigence assez rude pour la jeune femme, qui a néanmoins pu compter sur un soutient pour le moins inattendu, dans cette histoire.

« Il a parlé de tout cela à sa mère en pensant qu'elle me convaincrait, mais elle est de mon côté (...) Sa mère a déclaré qu'il n'était plus vierge non plus et qu'il devrait peut-être porter du rouge. Il a éclaté en sanglots », explique ainsi la future mariée.

Crédit photo : IStock

Malgré tout, le comportement rétrograde de son fiancé interpelle vraiment la jeune femme, à tel point qu'elle n'est plus tout à fait sûre, aujourd'hui, d'avoir envie de l'épouser. Un vrai dilemme.

« Ryan continue de dire que le fait que je porte du blanc tromperait tous les invités et que ce n'est pas valable pour les hommes. Tout cela m'a fait remettre en question le fait d'épouser cet homme. Je ne sais pas si je réagis comme ça parce que tout est récent, mais il me dégoûte vraiment. Il n'est même pas religieux donc je sais que c'est juste parce qu'il pense encore au fait que j'ai perdu ma virginité à 18 ans avant même de le connaître ». déplore-t-elle.

Et de conclure, non sans une certaine aigreur : « J'avais juste besoin de me plaindre à quelqu'un à propos de ce psychopathe qu'il est ».

Suite à son message, de nombreux internautes ont réagi et une écrasante majorité lui a tout simplement conseillé d'annuler le mariage car cet homme n'en valait pas la peine.