Les céréales au petit déjeuner : une habitude à éviter selon les nutritionnistes

De nombreux enfants optent pour des céréales au petit déjeuner, mais cet aliment plaît aussi à certains adultes. Il faut dire que dans les rayons des supermarchés, il offre un très large choix. Et ses différentes recettes sont plutôt convaincantes pour les papilles. Pourtant, les céréales ne seraient pas si bénéfiques que cela d'après les nutritionnistes.

Une composition peu bénéfique en termes d'apports nutritionnels

Le problème des céréales du petit-déjeuner vendues en grandes surfaces vient de leur composition. Tous les nutritionnistes vous diront que ces aliments renferment de grandes quantités de sucre. Or, ce n'est pas de cela que nous avons besoin chaque matin. Ce qu'il nous faut, ce sont des protéines, des vitamines, des acides gras et des fibres. Tous ces actifs nous permettent de fournir de l'énergie tout au long de la matinée.

Tandis que le sucre ingéré le matin à jeun provoque un pic d'insuline. Ainsi, l'organisme ne parvient pas à assimiler les autres nutriments qui lui sont offerts. En milieu de matinée, une grosse faim se fait alors sentir.

Une habitude alimentaire qui favorise la prise de poids

Concrètement, le fait de manger des aliments très sucrés le matin, comme les céréales, ne fait qu'augmenter significativement le taux de glycémie dans le sang. Et de ce phénomène découle, bien souvent, une prise de poids. Cela peut sembler paradoxal, mais il est donc possible de ressentir de la fatigue en milieu de matinée tout en prenant du poids.

Ce constat est d'autant plus alarmant pour les enfants et adolescents qui passent beaucoup de temps assis en classe. Mais ça l'est également pour les adultes qui passent toute leurs journées derrière un écran d'ordinateur.

Privilégiez les céréales non transformées

Vous allez me dire, les céréales font partie des aliments naturels plutôt bénéfiques pour la santé. En fait, c'est le cas des vraies céréales, celles qui ne sont pas transformées. Les aliments qui vous sont présentés dans de jolis emballages colorés, enrobés de chocolat, accompagnés de fruits rouges ou agrémentés de miel sont en réalité des friandises. En tout cas, leur composition se rapprochent dangereusement de celles des bonbons. Car en plus du sucre, on retrouve aussi des additifs divers et des colorants artificiels.

Concrètement, si vous voulez manger de bonnes céréales au petit-déjeuner, vous devez opter pour des flocons d'avoine, du quinoa ou tout autre céréale non transformée. Quant à celles que vous devez absolument éviter, elles rassemblent tous les pétales fourrés ou enrobés. Malheureusement, ce sont souvent ces références qui récoltent les préférences des enfants. Car ce sont les plus gourmandes, mais aussi les plus sucrées et les plus transformées.

Si vous n'arrivez pas à vous passer de cet aliment au petit-déjeuner, n'hésitez pas à agrémenter des céréales non transformées avec quelques petites douceurs. En effet, les flocons d'avoine tels quels ne sont pas aussi bons que les gourmandises que vous consommiez jusqu'à présent. Mais ils seront à la fois meilleurs pour vos papilles et votre santé si vous y ajoutez quelques fruits secs et fruits rouges. Vous pouvez même les napper d'une petite cuillère de miel local si vous le souhaitez !