Sur l'axe Paris-Marseille, ce nouveau concurrent de la SNCF enthousiasme les voyageurs

Ce dimanche 15 juin, la Gare de Lyon inaugurait le premier trajet reliant Paris à Marseille desservi par la société italienne Trenitalia, nouvelle concurrente de la SNCF.

Il fallait être levé à l’aube, ce dimanche 15 juin, pour avoir accès à cet honneur : faire partie des premiers voyageurs sur un Frecciarossa, en partance de la Gare de Lyon à Paris, pour relier Avignon, Aix-en-Provence et Marseille. Le Frecciarossa est un TGV de la société ferroviaire italienne Trenitalia, présente dans l'hexagone pour concurrencer la SNCF.

La compagnie italienne, déjà présente sur l’axe Paris-Lyon-Milan depuis fin 2021, assure quatre allers-retours quotidiens sur l’axe Méditerranée et effectue des arrêts en gare de Lyon Saint-Exupéry, Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV. Par comparaison, la SNCF propose 16 allers-retours quotidiens avec ses TGV inOui et Ouigo.

Crédit photo : Trenitalia

Alors que les vacances d’été se profilent, l’opérateur promet des billets à partir de 27 euros et un service à bord aux petits soins. Ce matin, peu avant 6h, le train Frecciarossa avait comme voisin un Ouigo sur le quai d’en face, qui partait dans la même direction.

Des sièges en cuir et un espace confortable

Un journaliste du Figaro, passager de ce train italien, a pu rencontrer d’autres voyageurs pour recueillir leurs impressions. L’une d’entre eux, a réservé un billet en classe Business, équivalent de la première classe, pour la somme de 59 euros. Elle a eu le droit à une collation avec un café, une viennoiserie et une bouteille d’eau. On lui a même proposé une Prosecco pour l’occasion, mais elle a décliné au regard de l’heure très matinale.

« C’est moins cher que la SNCF et le service est au top »

Se lever (très) tôt mais pour une belle occasion : le premier train Paris-Marseille de Trenitalia (@frecciarossa_fr), départ 5h54 de la gare de Lyon. pic.twitter.com/4i6Qc4CxoU — Jean-Marc De Jaeger (@JeanMarc_DJ) June 15, 2025

Un autre passager, installé en Standard Silenzio, vante le confort des rames et l’élégance des sièges en cuir :

« On n’est pas à l’étroit. On ne se marche pas dessus, il y a de la place pour les jambes et les bagages. »

Pour se faire connaître auprès du grand public, Trenitalia n’a pas hésité à casser les prix. À travers des campagnes publicitaires déployées dans le métro parisien, la compagnie promet un prix d’appel de 27 euros l’aller simple pour l'axe Paris-Marseille.