Prénoms les plus donnés en 2025 : L'INSEE dévoile le classement officiel (et le grand retour des anciens)

Choisir le prénom de son futur enfant est le tout premier grand défi auquel font face les futurs parents. Entre la volonté d'ancrer son enfant dans une tradition familiale, le désir de se démarquer ou la quête de sonorités douces, la décision finale s'avère souvent être un savant calcul géopolitique à l'échelle du couple. Pour guider les familles ou simplement analyser les évolutions sociologiques du pays, les statistiques de l'état civil constituent un indicateur historique imparable. L'année 2025 confirme des tendances lourdes amorcées au début de la décennie : le triomphe absolu des structures courtes, le retour en force des prénoms rétro oubliés depuis un siècle et une prime évidente aux sonorités douces et inspirées de la nature.

Le palmarès féminin : Louise résiste à la déferlante des prénoms courts

Du côté des petites filles nées en France, le sommet du classement national reste le théâtre d'une compétition acharnée. Le prénom Louise parvient à conserver son trône de leader, séduisant par son élégance classique et son intemporalité qui traverse les générations sans prendre une ride. Derrière cette valeur sûre, les places d'honneur sont monopolisées par des prénoms caractérisés par deux syllabes maximum et une terminaison très douce, le plus souvent en « a ».

La dynamique la plus impressionnante de l'année revient sans conteste à Alba, qui s'installe solidement sur le podium national après une progression fulgurante ces trois dernières années. En parallèle, les registres municipaux de l'année 2025 mettent en lumière une surprise majeure : l'explosion d'Alma, qui s'impose désormais comme le choix numéro un des naissances dans la capitale, illustrant l'influence historique des tendances parisiennes sur le reste du territoire national.

Voici les dix choix qui ont le plus conquis le cœur des parents au cours de l'année :

Louise : L'indétrônable référence de l'élégance rétro.

: L'indétrônable référence de l'élégance rétro. Jade : Le pilier moderne minéral qui reste solidement ancré au sommet.

: Le pilier moderne minéral qui reste solidement ancré au sommet. Ambre : Une valeur sûre portée par une popularité constante.

: Une valeur sûre portée par une popularité constante. Alba : La plus forte hausse statistique de la décennie en France.

: La plus forte hausse statistique de la décennie en France. Emma : Le grand classique des années 2010 qui conserve une excellente résistance.

: Le grand classique des années 2010 qui conserve une excellente résistance. Rose : Le symbole du retour massif de la tendance florale et poétique.

: Le symbole du retour massif de la tendance florale et poétique. Romy : Un choix moderne, dynamique et au caractère affirmé.

: Un choix moderne, dynamique et au caractère affirmé. Alice : Le charme de l'ancien qui continue de plaire partout.

: Le charme de l'ancien qui continue de plaire partout. Anna : L'intemporel international par excellence.

: L'intemporel international par excellence. Alma : La révélation de l'année, portée par une symbolique forte liée à la vie et à la bienveillance.

Le classement masculin : Gabriel maintient sa suprématie nationale

Chez les garçons, la stabilité est le maître-mot au sommet de l'état civil français. Pour la quatrième année consécutive, Gabriel s'impose comme le prénom le plus attribué dans l'Hexagone. Ce choix, qui mêle racines historiques profondes et résonance moderne, devance de peu Raphaël et Louis, formant un trio de tête quasi immuable depuis plusieurs saisons.

Cependant, juste derrière ces géants, les lignes bougent. Les parents de petits garçons délaissent de plus en plus les prénoms longs au profit de formats très courts, souvent limités à trois ou quatre lettres comme Léo ou Noah. On note également la superbe remontée de Léon, parfait exemple du prénom « oublié » des arrière-grands-parents qui s'offre une seconde jeunesse dorée dans les maternités françaises.

Le top 10 national des prénoms masculins se structure ainsi :

Gabriel : Le leader incontesté de l'état civil moderne.

: Le leader incontesté de l'état civil moderne. Raphaël : Un second classique à la popularité jamais démentie.

: Un second classique à la popularité jamais démentie. Louis : La référence royale qui traverse les époques avec succès.

: La référence royale qui traverse les époques avec succès. Léo : Le champion absolu des prénoms courts à trois lettres.

: Le champion absolu des prénoms courts à trois lettres. Noah : Un choix international aux sonorités douces particulièrement appréciées.

: Un choix international aux sonorités douces particulièrement appréciées. Adam : Une valeur sûre très forte dans les grands centres urbains.

: Une valeur sûre très forte dans les grands centres urbains. Arthur : Le charme de la légende celte qui séduit toutes les régions.

: Le charme de la légende celte qui séduit toutes les régions. Jules : Le rétro par excellence qui refuse de céder du terrain.

: Le rétro par excellence qui refuse de céder du terrain. Léon : La plus belle renaissance de l'année parmi les prénoms anciens.

: La plus belle renaissance de l'année parmi les prénoms anciens. Maël : Le succès breton solidement installé dans le paysage national.

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Les grandes mutations sociologiques de l'état civil en France

L'analyse fine des données permet de comprendre à quel point le choix d'un prénom est le reflet d'une époque. Les sociologues soulignent le déclin marqué de prénoms qui saturaient le paysage au début des années 2000, à l'image de Lucas, Hugo, Clara ou Manon, dont l'attribution nationale a chuté de façon significative en quinze ans. À l'inverse, l'effondrement global du nombre de naissances pousse les familles vers des choix perçus comme plus rassurants ou, à l'exact opposé, vers des créations uniques et des variantes orthographiques originales pour individualiser l'enfant dès le premier jour.

Cette quête de singularité se traduit aussi par une forte influence culturelle issue des plateformes de streaming, du cinéma et des personnalités publiques. Pour étudier l'historique complet de ces données et analyser les courbes d'évolution depuis 1900, vous pouvez consulter le fichier officiel disponible sur le site de l'INSEE. Cette base de données factuelle reste l'outil de référence pour observer comment les prénoms d'aujourd'hui dessinent le visage de la société de demain.