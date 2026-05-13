Tous ses proches détestent le prénom de son futur bébé et disent qu'il est « diabolique »

Sur Reddit, une femme enceinte est vivement critiquée pour le prénom de son futur bébé, jugé « maléfique » par de nombreux utilisateurs.

Une future maman a décidé de révéler le prénom que son mari et elle avaient choisi pour leur enfant. Le hic ? Beaucoup y voient des connotations maléfiques.

Un prénom controversé

Comment appeler son nouveau-né ? Cette décision importante peut rapidement devenir une source de stress pour de nombreux parents. Nombreux sont ceux qui passent énormément de temps à réfléchir au prénom de leur enfant, espérant trouver celui qui lui conviendra à chaque étape de sa vie.

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De son côté, cette mère en devenir pense avoir trouvé le prénom parfait pour son fils : Damian. Problème : son entourage semble le « détester ».

Face à cette situation, elle s’est tournée vers Reddit pour comprendre pourquoi ce choix divise autant ses proches. Elle raconte :

« Je vais être maman pour la première fois et j’attends un garçon. Nous avons choisi Damian, mais toutes les personnes à qui je le dis détestent ce prénom. Je ne vais pas le changer, mon mari et moi l’aimons tous les deux, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi tout le monde le déteste ».

Sous la publication, les utilisateurs se sont empressés de réagir, et beaucoup partagent le même avis, rapporte The Daily Mirror.

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Les internautes réagissent

Dans les commentaires, un internaute souligne que Damian fait penser à Damien Thorne, le prénom du petit garçon dans la saga La Malédiction (The Omen). Le bambin n’est autre que le fils du diable, l’Antéchrist.

Une autre personne a ajouté :

« Exactement. Pour moi, Damian sera toujours associé à ça ».

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Une deuxième a commenté :

« Je pense que les gens l’associent au diable ».

On peut aussi lire :

« C’est à 100 % à cause des films The Omen. Quand j’entends Damian, je pense automatiquement à ces films, alors que je ne les ai même jamais vus. Mais autrement, c’est un joli prénom ! Les enfants finissent toujours par se faire leur propre identité à leur prénom ».

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Un autre internaute, surpris par ces réactions négatives, rappelle que d’autres prénoms issus de célèbres films d’horreur restent pourtant courants.

« C’est bizarre que Damian soit devenu problématique alors qu’il existe toujours des Jason, Michael et Freddy. Je connais même une Regan. Et dans Rosemary’s Baby, le bébé s’appelle Adrian ».

Une autre personne raconte avoir envisagé ce prénom pour son enfant, avant que le couple ne renonce en raison des films The Omen.

« C’est un vieux film, mais beaucoup de gens l’ont vu, et le lien Damian = diable est devenu très courant. Depuis The Omen, Damian/Damien est souvent utilisé dans les médias pour des personnages sombres ou démoniaques» , explique-t-elle.

Et vous, qu’en pensez-vous ?