PYT Audio, l'expertise acoustique au service de l'innovation

Dans les studios, les open spaces, les salles de musique ou même certains logements modernes, le bruit et les résonances peuvent rapidement devenir une gêne. La qualité sonore d’un environnement n’influe pas seulement sur le confort ! Elle impacte directement la concentration ou la santé.

Aujourd’hui, de nombreuses solutions techniques existent pour améliorer l’acoustique intérieure sans dénaturer l’esthétique d’un espace. Parmi les acteurs les plus innovants du marché, PYT Audio s’impose comme une référence française.

Des environnements qui nécessitent un traitement spécifique

Dans les lieux où les volumes sont importants et où les matériaux en «durs» dominent, l’acoustique devient, généralement, un sujet. Ces configurations sont très présentes dans les maisons d’architectes ou les open space. Cette architecture génère de la réverbération et crée du brouhaha. Il devient alors difficile de communiquer en raison de ce bruit de fond important.

Il est à noter que certains environnements ont besoin de traiter les fréquences graves avec des produits adaptés. Ces basses fréquences sont souvent les plus difficiles à maîtriser. Sans traitement acoustique adapté, elles altèrent le rendu sonore. Ces problématiques se retrouvent dans les environnements cinéphiles et audiophiles.

Quelques acteurs, comme PYT Audio, sont en mesure de corriger toutes ces problématiques. Ceci les différencie clairement de leurs concurrents.

«Nous sommes en mesure de traiter toute la bande de fréquences avec des solutions adaptées. Nous fabriquons également des diffuseurs. Nous pouvons donc aller très loin dans la réponse aux besoins de nos clients. C’est l’une de nos vraies forces» détaille Dany Gaborieau, co-gérant de PYT Audio.

Une expertise acoustique pensée pour le réel

L’entreprise PYT Audio s’est donnée unemission simple : rendre l’acoustique accessible, écologique, décorative et performante. Ses produits s’adressent aussi bien aux professionnels (studios, salles de conférence, métiers de l’audio) qu’aux particuliers et aux collectivités en quête d’un environnement plus sain et plus agréable.

Contrairement aux solutions standardisées du marché, PYT Audio conçoit des produits acoustiques innovants et adaptés aux besoins réels. Chaque dispositif est pensé pour s’adapter à l’environnement du client.

«En tant que fabricant français, nous sommes capables de faire des produits entièrement sur-mesure. Ceci nous permet de nous adapter sur des besoins spécifiques. Chez PYT Audio, presque rien n’est impossible» note Thibault Mercier, associé chez PYT Audio.

La question du RT60 : un enjeu au cœur du confort auditif

En acoustique, le RT60 désigne le temps que met un son pour disparaître de la pièce. Plus il est long, plus l’environnement résonne. En conséquence, les conversations deviennent difficiles et la musique perd en fluidité.

PYT Audio propose un large choix de produits pour abaisser le RT60. Ces absorbeurs réduisent efficacement la réverbération et apportent plus de précision dans la restitution audio. Ils sont utilisés dans :

les salles de réunion où la clarté de la parole est essentielle ;

les auditoriums, espaces publics et studios d’enregistrement ;

les pièces de vie où les niveaux sonores deviennent gênants

les open spaces et salles de réunions

«Nous travaillons avec des environnements très variés. Que ce soit dans le médical, le tertiaire ou en marchés publics, nous avons toujours une solution adaptée. C’est l’une des richesses de notre métier. Nous voyons de nombreux secteurs différents» précise Dany Gaborieau.

Des solutions durables, esthétiques et faciles à installer

L’acoustique n’a pas à être synonyme de matériaux inesthétiques. PYT Audio s’illustre par des dispositifs discrets, design et respectueux de l’environnement. L’entreprise privilégie des matériaux légers, des textures élégantes et sans compromis sur l’efficacité.

L’installation, elle, est pensée pour être accessible. Cette approche permet d’équiper aussi bien une salle professionnelle qu’un petit espace de travail ou un milieu domestique.

«Nous avons innové pour répondre à des besoins en termes de décoration, d’efficacité acoustique et de simplicité d’installation. Ceci nous permet de nous développer très rapidement» se réjouit Thibault Mercier.

Un impact concret sur la santé et le confort

Un mauvais environnement acoustique peut conduire à divers troubles : fatigue, stress, perte auditive. À l’inverse, un traitement acoustique bien choisi améliore immédiatement l’expérience sonore, la communication et le confort de vie.

PYT Audio accompagne les utilisateurs en leur proposant des solutions mesurées, efficaces et adaptées à leur environnement. Le résultat est palpable : une meilleure perception de la parole, un son plus équilibré, et un bien-être auditif renforcé. Vous pouvez les contacter pour en savoir plus.