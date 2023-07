Moustique tigre : que risquez-vous après une piqûre et quels sont les symptômes ?

Chaque été, nous devons composer avec les moustiques. Mais depuis plusieurs années, nous devons faire face à un insecte encore plus vorace et dangereux : le moustique tigre. Présent dans près de 70 départements en France, ce nuisible venu d'Asie met-il notre santé en danger ?

Crédit photo : iStock

Des piqûres particulièrement incommodantes

Les piqûres de moustiques communs entraînent des réactions cutanées plus ou moins importantes selon les types de peaux. Certaines personnes ne présentent pas de gonflement et ne sont pas incommodées par les démangeaisons. D’autres souffrent parfois de réactions allergiques.

Quant aux piqûres de moustiques tigres, elles ne passent jamais inaperçues. Vous le savez sûrement déjà, seules les femelles se nourrissent de notre sang car elles ont besoin de protéines pour remplir leurs tâches maternelles.

Et lorsqu’elles enfoncent leur trompe dans notre peau, elles délivrent une substance anticoagulante et anesthésiante pour fluidifier le sang et passer inaperçues. C’est ce produit, présent dans la salive du moustique tigre, qui occasionne des rougeurs et des démangeaisons importantes.

Par ailleurs, cette piqûre gratte instantanément et les démangeaisons peuvent encore s’intensifier. La rougeur qui apparaît ensuite s’accompagne d’une sorte de cloque. À l’endroit de la piqûre, la peau est dure, chaude et douloureuse.

Le moustique tigre peut transmettre trois maladies graves

Heureusement, la plupart des piqûres de moustiques tigres n’entrainent aucune séquelle. Ainsi, le bouton formé disparaît au bout de quelques jours tout comme les douleurs et les démangeaisons.

Cependant, cet insecte particulièrement vorace est susceptible de nous transmettre plusieurs maladies. Parmi elles, le virus zika, le chikungunya et la dengue. Particulièrement dangereuses pour les personnes fragiles, ces affections s’accompagnent généralement d’une forte fièvre.

Rassurez-vous, depuis l’arrivée des moustiques tigres en France, seulement quelques cas de ces maladies ont été référencés. Or, il faut savoir que le moustique devient porteur des virus lorsqu’il pique une personne atteinte.

Ainsi, les risques d’être contaminé par l’une de ces maladies, en France, sont très minimes.

Comment le reconnaître ?

Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre est plus petit que le moustique commun. Sur l’ensemble de son corps, il présente des zébrures blanches que vous pouvez facilement identifier à l’œil nu. À condition que l’insecte se soit posé.

Une autre différence notable : le tigre pique tout au long de la journée alors que le moustique commun se lance à notre poursuite en début de soirée et durant la nuit. À savoir, le moustique tigre est particulièrement actif le matin et le soir.

Enfin, cet insecte, du fait de sa petite taille, est plus silencieux et se fait donc plus discret.

Que faire en cas de piqûre ?

Dès lors que vous constatez une piqûre de moustique, vous devez réagir. La première chose à faire est de nettoyer la peau avec un produit désinfectant ou du savon. Si vous avez du mal à supporter les démangeaisons, vous pouvez appliquer une pommade apaisante. Et si vous ne disposez pas de ce médicament, appliquez du vinaigre, du persil ou de l‘huile essentielle de lavande.

Attention, si vous grattez la piqûre avec intensité, vous risquez de provoquer une infection. Par la suite, cette blessure pourrait même laisser des cicatrices sur votre peau. Mieux vaut donc acheter une crème apaisante. Elle sera très utile pour vos jeunes enfants.