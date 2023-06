Si vous utilisez ce parfum de savon, les moustiques vous fuiront comme la peste

Existe-t-il un savon qui nous empêcherait d'être attaqués par les moustiques ? Des scientifiques pensent avoir trouvé la réponse.

Il n'aura échappé à personne que les beaux jours sont revenus (définitivement ?) par chez nous, annonçant ainsi la saison estivale à venir et son inévitable cortège de moustiques, qui risque de troubler nos nuits.

Et comme tous les ans à cette période de l'année, vous serez nombreux à tenter de trouver des pommades miracles ou à utiliser de vieux remèdes de grand-mère pour tenter d'éviter des piqûres désagréables.

Crédit photo : Istock

La noix de coco, le cauchemar des moustiques ?

Si vous connaissez sans doute le pouvoir rebutant de la citronnelle, lorsqu'il s'agit de repousser les moustiques, vous serez ravis d'apprendre qu'il existerait une autre alternative crédible plus méconnue, et c'est la science qui le dit.

Si l'on en croit les travaux menés conjointement par l'Institut polytechnique et l'Université d'État de Virginie, les moustiques seraient en effet sensibles à la... noix de coco. Dans une étude publiée par la revue iScience, ces scientifiques ont ainsi mis en lumière le caractère protecteur de la saveur du fruit de cocotier, lorsqu'il est appliqué sur la peau.

Pour en arriver à de telles conclusions, les chercheurs ont étudié l'attirance qu'ont les moustiques pour certains épidermes. Et ils ont réussi à démontrer que ces derniers raffolaient de certains savons, dont les parfums sont issus de fleurs ou encore de fruits.

Crédit photo : Istock

Comme on pouvait s'y attendre, l'étude a également révélé que plus le savon que nous utilisons est parfumé, plus notre peau l'est à son tour, ce qui rend celle-ci davantage vulnérable aux moustiques.

Mais, chose plus surprenante et que l'on ignorait jusqu'à présent, les scientifiques se sont rendus compte que les savons à la noix de coco avaient des vertus répulsives en cas d'attaques de moustiques. L'espèce la plus meurtrière au monde serait donc rebutée par l'odeur de la noix de coco.

Une bonne chose à savoir alors que l'été se profile, n'est-ce pas ?