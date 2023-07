Sur la plage, faites attention aux baïnes, ce dangereux phénomène qui menace les baigneurs

Chaque été, les plages de la côte Atlantique accueillent de nombreux baigneurs. Et si d’apparence, la baignade semble sûre dans ces zones, un danger invisible guette. Comment se forme une baïne et que risque-t-on à nager dans ces courants ?

Qu’est-ce qu’une baïne ?

Sur les plages océanes, mieux vaut se baigner dans les zones surveillées. En effet, chaque année, des courants marins emportent des baigneurs et ce ne sont pas forcément de mauvais nageurs. Car les baïnes sont un phénomène puissant et dangereux.

Et c’est surtout sur le littoral néo-aquitain qu’ils se produisent. À savoir que tout le long de cette côte, ces courants représentent la principale cause de noyade. Et parmi les 1 000 baigneurs en proie à une noyade chaque année, les baïnes sont responsables de 10 % des décès et 11 % d’accidents.

Une baïne, c’est une sorte de piscine naturelle qui se forme entre un banc de sable et la plage. Difficile de s’en rendre compte en les observant, mais ces bassins sont animés par de très forts courants qui entraînent les baigneurs vers le large.

Le problème, c’est que ces derniers ont tendance à nager de toutes leurs forces pour revenir vers la plage lorsqu’ils sont emportés. C’est ainsi qu’ils s’épuisent et que le risque de noyade devient réel, même quand on sait parfaitement nager.

Ces retenues d’eau dangereuses se forment avec le mouvement des marées. Mais elles sont plus courantes en période estivale car le beau temps est un facteur favorisant leur formation. Et sur la côte aquitaine, on recense des centaines de baïnes chaque année.

Que faire si vous êtes emporté par une baïne ?

Si au cours de votre baignade, vous vous rendez compte qu’un courant puissant vous emporte au large, ne paniquez pas. Vous devez à tout prix rester calme et ne pas vous débattre. N’essayez même pas de nager contre le courant, laissez-le vous porter comme vous le feriez dans une piscine.

En revanche, essayez d’appeler à l'aide. Dès lors qu’un baigneur aura entendu vos cris, il pourra prévenir les secours qui ne tarderont pas à venir vous récupérer.

Si vous voyez un baigneur se faire emporter par une baïne, ne tentez pas l’impossible en essayant d’aller le chercher. Vous risquez de vous retrouver dans la même situation. Appelez immédiatement les secours et sollicitez l’intervention de tous ceux qui possèdent un kayak ou un bateau.

Est-il possible d’identifier la présence de baïnes ?

Remarquer la présence de ces bassins naturels est délicat, d’autant plus lorsque l’on connaît mal ce phénomène. Mais sachez que dans ces zones dangereuses, il n’y a généralement pas de vagues. Visuellement, elles ressemblent à des piscines naturelles dans lesquelles on irait bien volontiers se rafraîchir.

Autour de ce piège, en revanche, on peut remarquer quelques vagues. Vous les repérerez plus facilement lorsque la marée sera basse.

Pour ne prendre aucun risque pendant vos vacances en bord de mer, baignez-vous uniquement dans les zones surveillées. Celles-ci sont délimitées par les maîtres-nageurs sauveteurs qui connaissent parfaitement ces phénomènes. Et si vous vous aventurez au-delà de ces limites, prévenez une personne qui pourra donner l'alerte en cas de besoin.