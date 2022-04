Quel métier est fait pour vous ? Merci Bobby vous dit tout

Vous faites partie des 30 % d’étudiants qui se réorientent ? Ou bien des 50 % d’actifs qui envisagent une reconversion ? Mais vous n’avez aucune idée du métier qui est fait pour vous. Merci Bobby a la solution : un test d’orientation en vidéo interactive ! On vous explique tout dans cet article.

Merci qui ? Merci Bobby !

Merci Bobby, c’est une plateforme communautaire qui a pour ambition de révolutionner la réorientation et la reconversion professionnelle. Son équipe se donne pour mission d’aider les jeunes — et les moins jeunes — à trouver leur voie. Merci Bobby se démarque dans le secteur de l’orientation, car son site propose une offre complète, claire et accessible.

Vous aurez à votre disposition 900 fiches métiers et plus de 500 vidéos de professionnels. Si le terme de fiches métiers vous effraie, ne partez pas. Rien à voir avec les fiches d’antan indigestes et jargonneuses. Merci Bobby, c’est l’assurance d’une lecture fluide, ponctuée de conseils et la possibilité de discuter avec de vraies personnes. Des professionnels, des étudiants, des coachs : un vaste réseau d’échange s’ouvre à vous. Le point fort de la plateforme réside justement dans l’interactivité. Vous prenez en main votre orientation ou votre reconversion. Et si vous débutiez votre parcours par leur test de personnalité interactif ?

Crédit photo : Merci Bobby

Un test d’orientation, oui, mais en vidéo interactive, s’il vous plaît !

Vous êtes toujours là ? Alors, vous avez bien compris que vous n’avez pas affaire à un énième test orientation sans intérêt. La plateforme a créé un format original. Acceptez votre mission et laissez-vous captiver par ce court-métrage intitulé « Le grand saut ». Vous partez à l’aventure, pour environ 20 minutes, dans la peau d’une astronaute propulsée dans l’espace. Vous devrez prendre des décisions, faire des choix, indiquer comment vous réagiriez en situation de tension. L’algorithme déterminera votre profil, en fonction des traits de caractère et des compétences qu’il aura décelés. Aventurier, leader, bras droit, fédérateur ? Testez-vous pour avoir la réponse. L’algorithme interroge vos soft skills : empathie, autonomie, management, créativité et organisation.

La proposition de Merci Bobby se situe à la croisée d’un test d’orientation/reconversion et d’un test de personnalité. Il se veut plus accessible que le test DISC et directement applicable. Consultez ensuite les métiers correspondant à votre profil. Puis, échangez avec ceux qui ont fait le choix de ces études et de cet emploi. Merci Bobby souhaite vous aider et, pour cette raison, le test est totalement gratuit.

Une solution ? Non, des solutions !

Merci Bobby ambitionne de vous guider tout au long de votre cheminement. Pour cela, son équipe a prévu bien plus qu’un test d’orientation innovant et des centaines de fiches métier. Dès que vous aurez trouvé le métier qui vous correspond, dénichez votre école ou votre formation. Rendez-vous ensuite sur leur job board. Consultez-y les offres d’emploi et repérez celle qui est faite pour vous. Ce sera alors le moment d’ôter votre combinaison de cosmonautes, car votre mission prend fin ici. N’hésitez pas à regarder du côté de leurs articles, si vous avez encore besoin d’être accompagné. Vous y découvrirez tous les « bons conseils » de Bobby : CV, entretien d’embauche, utilisation du CPF… Bobby devrait répondre à toutes vos questions.

Il ne vous reste plus qu’à vous lancer ! Faites le test, rencontrez « votre Bobby » pour discuter orientation et reconversion, parmi les 2 000 ambassadeurs passionnés. Qui a dit que trouver sa voie était un sujet obscur et stressant ? Avec Merci Bobby, le choix de ses études et de son futur métier n’a jamais été aussi limpide et ludique.