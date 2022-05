Quel pyjama femme faut-il choisir pour un maximum de confort ?

Pour passer des nuits confortables et bénéficier d’un sommeil réparateur, il est important de trouver le pyjama qui vous correspond le mieux. On vous explique tout pour bien faire votre choix.

Saviez-vous que le sommeil était reconnu par les scientifiques comme un facteur essentiel du bien-être psychologique ? En dormant bien et suffisamment longtemps chaque nuit, vous récupérez votre énergie pour tenir toute la journée. Hélas, une étude de Santé publique France réalisée en 2019 indique qu’un tiers des Français dorment moins de 6 heures par nuit, alors que le temps de sommeil minimum recommandé s’élève à 7 heures. Or le manque de sommeil entraîne une baisse de vigilance dans la journée, augmente l’irritabilité et influe négativement sur la qualité de vie au travail.

Quel pyjama femme choisir pour bien dormir ?

Alors pour régler ce problème, l’une des solutions les plus simples et efficaces est d’améliorer la qualité de votre sommeil. Et pour cela, rien ne vaut un pyjama femme adapté à vos besoins. Comme il existe plusieurs types de pyjamas proposant chacun leurs avantages, nous allons vous les présenter pour que vous puissiez choisir celui qui vous correspond le mieux.

Crédit : Pixabay / Claudio_Scott

Les pyjamas longs

Comme leur nom l’indique, les pyjamas longs sont généralement ceux qui comprennent un haut à manches longues et un pantalon. Mais il est évidemment possible de choisir plusieurs options selon vos envies. Par exemple, le haut peut avoir des manches courtes, voire pas de manches du tout, ou même être une chemise de nuit. L’objectif principal des pyjamas longs est de tenir chaud sans étouffer, tout en étant les plus confortables possible. Une solution à privilégier lorsque les nuits sont froides, ou pour éviter de tomber malade lorsque votre moitié vous vole la couverture au milieu de la nuit !

Les pyjamas courts

Si vous aimez être à l’aise et libre de vos mouvements tout en étant au chaud, les pyjamas courts sont une bonne alternative et sont de plus faciles à porter en toute saison. Ils comprennent généralement un haut à manches courtes ou sans manches, et un bas de type short ou pantacourt. Très confortables, ils seront parfaits pour vos nuits ou journées cocooning à la maison.

Les chemises de nuit et nuisettes

Vous n’aimez pas avoir les jambes entravées et préférez être à l’aise pour dormir ou profiter de journées repos à la maison ? Alors cette dernière option est faite pour vous. Avec les chemises de nuit et nuisette, vous profiterez d’un haut long qui descendra plus ou moins bas sur vos jambes pour un maximum de confort. Plusieurs modèles existent, proposant parfois des manches courtes, longues, ou pas de manches du tout. Enfin, le matériau et son épaisseur pourront aussi vous permettre de profiter des chemises de nuit et nuisettes à toute période de l’année.

Des pyjamas aux matériaux et looks variés

Vous l’aurez compris, il existe une large variété de modèles de pyjamas pour femmes. Au-delà de leur forme, leur matériau pourra aussi vous aider à choisir (le coton adapté à toutes les températures, la microfibre pour être au chaud ou encore la dentelle pour un vêtement léger par exemple). Et avec les nombreux designs existants, vous n’aurez aucun mal à trouver le pyjama de vos rêves pour passer des nuits reposantes et confortables.