Focus sur la marque Serge Blanco, le style au masculin, entre héritage et allure contemporaine.

Habiller un homme, c’est bien plus qu’assembler des pièces de tissu. C’est comprendre ses envies, ses contraintes, sa manière d’être. C’est lui proposer une allure, une aisance, une présence. C’est sur cette vision que s’est construite SERGE BLANCO, une marque française qui, depuis plus de 30 ans, incarne un équilibre rare entre authenticité sportive et élégance urbaine. Son vestiaire complet s’adresse à ceux qui recherchent une mode intemporelle, bien pensée, avec ce supplément d’âme propre aux marques qui ont une histoire.

Née de l’univers du rugby, mais tournée vers les hommes d’aujourd’hui, SERGE BLANCO séduit par sa capacité à conjuguer confort, style et exigence dans chacun de ses vêtements.

Un vestiaire lifestyle, complet et bien pensé pour l’homme d’aujourd’hui

Chez SERGE BLANCO, le vestiaire ne se limite pas à une succession de pièces tendance. Il répond à un besoin : celui de composer facilement des tenues qui s’adaptent à toutes les situations, sans compromis sur le style. Que vous soyez en déplacement professionnel, en terrasse un dimanche ou en quête d’un style affirmé au quotidien, la marque propose une palette complète pensée pour l’homme actif et soigné.

Polos structurés, chemises sobres ou imprimées, vestes légères, pantalons ajustés, bermudas bien coupés, parkas fonctionnelles… Chaque pièce est conçue dans une logique de polyvalence. Les matières sont choisies pour leur confort et leur résistance : coton doux, toile technique, mélanges souples mais stables.

Ce qui distingue SERGE BLANCO, c’est aussi la qualité de son design, pensé en France. Les coupes sont étudiées pour flatter toutes les morphologies, avec ce souci du détail qui fait la différence : surpiqûres subtiles, cols revisités, jeux de textures. L’élégance est discrète, mais bien présente sur chaque vêtement. Elle se lit dans le tombé d’un blazer décontracté, dans la justesse d’un pantalon ou dans la tenue impeccable d’un polo après plusieurs lavages.

Le vestiaire SERGE BLANCO permet de créer des silhouettes cohérentes, sans avoir à multiplier les pièces. On y trouve de quoi composer des différentes tenues, modernes et confortables pour toute la semaine, du bureau à la détente. Un vestiaire qui respecte l’homme, son rythme, son goût du beau.

Une marque française à l’ADN fort, entre sport et engagement

SERGE BLANCO ne serait pas ce qu’elle est sans son lien fondateur avec le rugby. Ce sport, exigeant et collectif, a façonné l’identité de la marque. Il en reste une trace forte dans chaque collection : un respect des fondamentaux, une volonté de proposer des vêtements qui durent, une approche franche et sincère du style.

Cet héritage s’exprime aussi dans les partenariats que la marque entretient avec plusieurs clubs emblématiques. Le Stade Toulousain, référence incontestée du rugby français, le Rugby Club Toulonnais ou encore le Toulouse Football Club font partie des collaborations durables qui renforcent cet ancrage dans le monde du sport. À travers ces relations, SERGE BLANCO partage bien plus qu’un partenariat, à travers la création des collections en édition limitée.

Depuis 1996, la marque habille également les journalistes et consultants sportifs du groupe CANAL+. Un partenariat fidèle, gage de confiance, qui met en lumière le savoir-faire de SERGE BLANCO dans des univers professionnels où le style est un marqueur autant qu’une exigence.

Mais cet engagement ne se limite pas au sport. SERGE BLANCO affirme aussi sa volonté d’agir à travers une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises. Cela passe par une sélection rigoureuse des matières et un soutien concret à plusieurs initiatives solidaires, notamment dans la lutte contre la précarité étudiante. Une façon de concevoir la mode avec plus de sens, sans renier ses valeurs ni son ambition stylistique.

Avec aujourd’hui 50 boutiques exclusives en France, plus de 300 points de vente multimarques et 400 maroquiniers et chausseurs partenaires, SERGE BLANCO s’impose comme une référence dans le vestiaire masculin français. Une présence solide, bâtie sur la fidélité d’une clientèle exigeante qui ne choisit pas entre style et authenticité.