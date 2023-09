Sucre roux ou sucre blanc : lequel est le meilleur pour la santé et quelles sont leurs différences ?

Au rayon sucre des magasins, on trouve du sucre roux et du sucre blanc. En poudre ou en morceaux, on dit souvent que le premier est meilleur pour la santé. Mais qu'en est-il réellement ?

Deux sucres d'origine naturelle

Concernant l'origine de ces deux types de sucre, il n'y a pas vraiment de différence. Tous deux sont issus de végétaux et donc d'origine naturelle. Le sucre blanc provient d'une plante appelée betterave sucrière. La chair de ce légume étant blanche, ses extraits le sont aussi. En revanche, le sucre roux est issu de la canne à sucre. Également appelé sucre de canne ou cassonnade, il doit sa couleur dorée aux pigments naturels contenus dans la plante dont il est extrait.

Faire du sucre blanc avec du sucre roux et vice versa

À partir du sucre roux, extrait de la canne à sucre, on peut obtenir du sucre blanc. Pour cela, il faut passer par un processus de raffinage. Celui-ci consiste à faire fondre la cassonnade pour pouvoir extraire ses colorants naturels. Ensuite, ce sucre est à nouveau cristallisé. Ainsi, on obtient du sucre de canne blanc. Cet ingrédient n'est pas, ou peu commercialisé en France car nous possédons de nombreuses cultures de betteraves sucrières.

Autre information intéressante : il est possible d'obtenir du sucre roux à partir de la betterave grâce à un long processus de cuisson du jus de ce légume. Surtout connue dans le Nord de la France, cette spécialité ne se trouve pas facilement dans les magasins. Son nom : la vergeoise.

Quel est le meilleur pour la santé ?

On entend souvent dire que la cassonnade est meilleure pour la santé car elle affiche une valeur calorique légèrement inférieure à celle du sucre blanc, à savoir 10 calories de moins pour 100 g. De plus, le sucre roux renferme plus de minéraux. Mais tous deux renferment du saccharose. Il s'agit donc du même sucre dont une surconsommation se révèle néfaste pour l'organisme.

Ainsi, la différence nutritionnelle entre le sucre blanc et le sucre roux n'est pas déterminante. Ce qui les différencie, c'est surtout les plantes dont ils sont extraits.

À savoir que la France s'impose comme le premier producteur de sucre blanc en Europe. À l'échelle mondiale, elle se positionne à la seconde place, derrière le Brésil. Ainsi, le sucre blanc que vous achetez en supermarché provient majoritairement de France. Quant au sucre roux, il nous vient principalement de Martinique, de Guadeloupe et de La Réunion.

Des différences d'aspect et de goût

En termes d'aspect et de goût, le sucre blanc de betterave et le sucre roux de canne présentent quelques différences notables. Il y a, d'abord, la couleur, mais également la texture. Les grains de cassonnade sont plus gros et plus brillants. Plus goûteux également, le sucre de canne réveille les papilles avec ses notes de rhum, de caramel et même de cannelle.

Sucre blanc ou sucre roux, à présent, c'est à vous de choisir ! Dans les deux cas, il faudra vous montrer raisonnable car cet aliment se révèle très calorique.