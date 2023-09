Selon deux études, boire du café permettrait de vivre plus longtemps

Selon deux études menées par des chercheurs indépendants et publiées dans la revue médicale américaine Annals of Internal Medicine, boire du café serait un facteur de longévité.

Et si une simple tasse de café pouvait vous permettre de vivre plus longtemps ? C’est en tout cas ce que révèlent deux études sérieuses menées par des chercheurs indépendants basés en France, aux États-Unis et dans plus de 10 pays européens. Des recherches qui ont été publiées dans la revue médicale américaine Annals of Internal Medicine.



Crédit photo : iStock

Les bienfaits du café

Selon l’étude, les consommateurs d'environ trois tasses de café par jour, y compris décaféiné, auraient une plus longue espérance de vie que ceux qui n'en boivent pas. Pour obtenir ces résultats, les chercheurs se sont basés sur les données de près de 520 000 hommes et femmes de plus de 35 ans, suivis par l'Enquête européenne sur le cancer et la nutrition (EPIC) pendant 16 ans.

Selon Marc Gunter de l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer et l'un des principaux auteurs de cette étude, ce constat est sans appel : “Nous avons constaté qu'une plus grande consommation de café était liée à un risque moindre de mortalité de toutes causes, plus particulièrement de maladies circulatoires et du système digestif.” Il a ajouté : “Ces résultats ont été similaires dans les dix pays européens avec des habitudes de consommation et des cultures différentes.”

Des études à prendre avec des pincettes

Comme le précise le média La Presse, la seconde étude a été menée aux États-Unis sur près de 185 000 participants âgés de 45 à 75 ans, sur une période totale moyenne de seize ans. Résultat : les personnes qui “buvaient une tasse de café par jour avaient 12% moins de risque de mourir durant la durée de l'étude que celles qui n’en buvaient pas”.

Certains experts restent toutefois mesurés : “On ne peut pas dire au public ‘buvez du café pour prolonger votre vie’ mais on peut y voir un lien”, a expliqué Veronica Setiawan, professeur de médecine préventive à l'université de Californie du Sud et auteur de ces études. Alors, qu'en pensez-vous ?