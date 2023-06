Voici le fruit le plus sain pour la santé selon une étude

Des chercheurs américains ont publié une liste de fruits et légumes les plus sains. Découvrez quel fruit est le meilleur pour la santé (à consommer sans modération !)

Des chercheurs de l'Université William Paterson du New Jersey ont réalisé une étude sur une base de 41 aliments. Cette étude a permis de déterminer quels sont les fruits et les légumes les plus sains. L'étude a été publiée dans la revue scientifique Preventing Chronic Diseases, et le résultat peut être surprenant !

Les fruits et les légumes les plus sains

Les légumes et les fruits bons pour la santé. Crédit : Istock

Parmi les 41 aliments, les chercheurs ont évalué la teneur en nutriments, en vitamines, en fibres mais surtout, la quantité de sucres et de calories. Ainsi, ils ont établi une liste des aliments les plus sains basés sur ces critères.

Les grands vainqueurs du classement sont évidemment les légumes verts. En première position, le cresson suivi du chou chinois et de la blette. À la 28e place du classement on retrouve le citron, le fruit le plus sain !

Ce fruit est très bon pour la santé !

Nombreux sont les bienfaits du citron pour la santé. Parmi les agrumes, le citron est un des fruits le plus riche en antioxydants avec une forte teneur en vitamine C. Contrairement à de nombreux autres fruits, le citron n’est pas très sucré, puisqu’il contient beaucoup d’eau.