Voici pourquoi il faut parler de salaire avec ses collègues selon une étude

Parler de son salaire est encore une chose tabou pour la plupart des personnes. Pourtant, selon une récente étude américaine, il s’agit d’une bonne chose, et pour plusieurs raisons. On vous explique.

Parler ouvertement de salaire n’est pas chose aisée. Encore moins avec ses collègues. Par peur de constater les différences salariales au sein d’une même entreprise ou d’un même poste, ou par curiosité mal placée. C’est même encore relativement tabou dans notre société. Mais la tendance est au changement d’après un sondage réalisé par une agence américaine, Lending Tree.

Ses résultats indiquent que 13% seulement des sondés sont à l’aise pour parler de salaire avec leurs collègues. La majorité l’emporte largement chez les 27-42 ans et les 18-26 ans puisqu’ils sont respectivement 77% et 66% à penser que c’est une conversation importante qu’il faudrait avoir. En revanche, les 59-77 ans sont encore très réticents à l’idée d’évoquer ce sujet.

Pourtant, parler ouvertement de salaire avec vos collègues est bénéfique et peut vous permettre d’obtenir des « informations cruciales » si vous souhaitez réévaluer votre rémunération, indique Matt Schulz, analyste en chef chez Lending Tree, pour CNBC.

Réduire les écarts salariaux entre collègues

Discuter avec vos collègues sur le montant de son salaire est une bonne façon d’atteindre l’égalité salariale, explique encore Scott Dobroski, expert dans les carrières chez Indeed : « Être franc au sujet de l’échelle salariale aide également à éliminer les écarts salariaux et les préjugés lorsqu’une personne est embauchée ».

Certes, la tâche n’est pas si simple et peut entraîner refus voire même conflit lorsque les langues se délient. Pour éviter toutes sortes de désagréments, Scott Dobroski livre quelques conseils. Il ne faut pas s’y prendre n’importe comment et selon lui, il est important de préparer le terrain avant de s’y aventurer.

Crédit photo : HJBC/ iStock

Tout d’abord, tournez-vous vers un collègue avec qui vous êtes à l’aise et en confiance et non pas le premier venu que vous croisez. Ou bien tournez-vous vers un collègue avec une certaine expérience et longévité « et dont vous aimeriez suivre la trajectoire de carrière pour lui demander s'il est à l’aise pour parler de son salaire ». Évitez les moments de rush ou de stress entre deux réunions par exemple.

Enfin, vous pouvez également faire des recherches sur les rémunérations propres à votre poste avant d’en discuter autour de vous.