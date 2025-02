Voici les signes qui montrent que vous êtes trop vieux pour conduire

Quand on vieillit, il arrive un moment où l’on ne peut plus conduire. Mais comment le sait-on ? Voici des signes qui doivent alerter.

Au volant, les personnes âgées peuvent être des dangers sur la route. Quand on vieillit, nous avons moins de réflexes, notre visibilité et notre audition sont réduites, ce qui peut être dangereux au volant. Pour cette raison, le gouvernement avait réfléchi à plusieurs mesures afin d’encadrer la conduite des seniors, comme un nouvel examen pour les conducteurs de 70 ans et plus, ou encore l’installation d’un macaron “S” à l’arrière des voitures des seniors.

Crédit photo : iStock

Mais comment peut-on savoir qu’il est temps d’arrêter de conduire ? En France, il n’existe pas d’âge maximal pour la conduite. Pour vous aider, voici quelques signes qui doivent vous alerter.

Quand un senior n’est-il plus apte ?

Pour savoir si une personne peut encore conduire, il est important d’analyser sa vision, son audition et sa réactivité. En effet, la vue est essentielle. Si vous remarquez que votre proche a des difficultés à lire ce qui est loin, cela signifie qu’il ne pourra pas lire les panneaux de signalisation, ce qui peut être très dangereux sur la route.

L’audition est également importante. Si vous remarquez qu’un senior fait répéter souvent les mêmes choses à son interlocuteur, cela doit vous inquiéter pour sa conduite. Enfin, le temps de réaction et les réflexes sont primordiaux.

“Ce peut être un constat très simple à faire. Peu à peu, vous observez qu’il y a de plus en plus de rayures ou de petits accrochages sur la voiture. Les alertes du voisinage sont également cruciales. Parfois, ils se rendent compte à votre place que vous avez plus de mal à rentrer dans votre allée, ou que vous roulez régulièrement au milieu de la route”, a précisé Aurélie Joly, formatrice ECF spécialisée dans l’accompagnement des seniors, au Figaro.

Crédit photo : iStock

La peur peut également être le signe qu’une personne âgée ne doit plus conduire. Si elle n’arrive pas à réagir face à une situation stressante, comme un trafic dense ou un problème sur la route, son comportement au volant peut devenir dangereux.

Si ces signes doivent alerter, la meilleure façon de déterminer la capacité d’une personne à conduire est de consulter un médecin. Ce professionnel de santé sera capable d’évaluer les capacités du senior et de donner son verdict.