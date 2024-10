Repérée sur TikTok, cette boisson naturelle aide à retrouver le sommeil après le changement d'heure

Alors que le passage à l'heure d’hiver a eu lieu la semaine dernière, ce phénomène peut avoir un impact sur notre sommeil. Pas de panique, une experte a dévoilé son astuce pour mieux dormir malgré le changement d’heure.

Cette année, le passage à l’heure d’hiver a eu lieu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre 2024, à trois heures du matin.

Vous l’ignorez peut-être, mais ce phénomène peut avoir un impact sur le sommeil. Avec le changement d’heure, certaines personnes peuvent avoir des difficultés pour s’endormir.

Comme le précise l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), «la littérature scientifique montre que le changement d’heure a bel et bien des effets physiologiques et sanitaires».

En d’autres termes, le changement d’heure «impacte notre horloge biologique interne, appelée système circadien».

Toujours selon l’Inserm, «l’adaptation de l’organisme à ce décalage horaire que nous lui imposons varie d’un individu à l’autre et peut durer de quelques jours à plusieurs mois».

Une experte donne son astuce pour trouver le sommeil

Pour palier les difficultés d’endormissement, il existerait une boisson miracle. C’est en tout cas ce qu’affirme Sabrina Bawa, une coach en médecine ayurvédique et autrice du livre Detox to Glow.

Dans une vidéo publiée sur TikTok, cette experte a partagé la recette d’un breuvage naturel qui aiderait à trouver le sommeil.

Celle qui est suivie par plus de 250 000 abonnés explique que cette boisson au lait chaud et à la cannelle équilibre le système nerveux et permet donc de faciliter l’endormissement.

Dans sa vidéo, la spécialiste recommande à ses followers de boire un verre de ce breuvage une heure et demie avant l’heure du coucher.

Comment préparer cette boisson facilement ?

Pour préparer cette boisson, il vous faut une tasse de lait d'avoine ou de lait de vache. Ajoutez-y un quart de cuillère à café de cannelle en poudre et une demi-cuillère à café de ghee, un beurre clarifié, très utilisé dans la cuisine indienne.

Une fois cette étape terminée, portez les trois ingrédients à ébullition avant de les laisser mijoter pendant quelques minutes. Versez ensuite le mélange dans une tasse et laissez-le refroidir pendant cinq minutes avant d'y ajouter une demi-cuillère à café de miel.

«Depuis toujours, je prépare du lait chaud épicé le soir, mais cette variante est celle qui me séduit le plus. Elle me convient le mieux. Si vous avez du mal à vous endormir le soir ou si vous vous réveillez au milieu de la nuit sans pouvoir vous rendormir, vous devez essayer celle-ci», explique Sabrina Bawa.

Vous l’ignorez peut-être, mais la cannelle renferme des propriétés apaisantes et relaxantes. Ainsi, cette épice est l’allié parfait pour lutter contre les problèmes de sommeil. De son côté, le ghee est connu pour contenir de nombreuses vitamines. De plus, il possède des propriétés antioxydantes.

