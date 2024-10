Heure d'hiver : les conseils à appliquer dès maintenant pour bien se préparer

Pour certaines personnes, le changement d’heure est un moment redouté qui bouleverse l’organisme. Pour vivre ce passage délicat du mieux possible, voici quelques conseils.

Dans quelques jours, nous passerons à l’heure d’hiver. À l’origine, cette mesure a été prise dans le but de réduire les besoins en éclairage et de faire des économies d’énergie. Cette année, le passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre. Nous aurons donc une heure de sommeil en plus puisqu’à 3h du matin, il sera 2h.

Bien que l’on dorme plus, le passage à l’heure d’hiver est un moment redouté par de nombreuses personnes, et pour cause : il fait nuit plus tôt, le froid revient, nous sommes moins exposés à la lumière du soleil et nous avons plus de difficultés à nous lever le matin en hiver. Pour ces raisons, le changement d’heure peut bouleverser notre organisme et notre horloge biologique et provoquer des insomnies. En Europe, on estime que 80% des habitants aimeraient supprimer le passage à l'heure d'hiver.

Crédit photo : iStock

Pour éviter les effets désagréables du passage à l’heure d’hiver et bien vivre cette étape, voici quelques conseils à appliquer dès maintenant pour s’habituer et se décaler en douceur.

Anticiper le changement d’heure

La solution pour bien vivre le changement d’heure est l’anticipation. En préparant votre corps quelques jours à l’avance, vous lui permettrez de s’habituer à ce nouveau mode de vie en douceur, de la même façon que l’on retrouve un rythme régulier pour reprendre le travail après les vacances.

Crédit photo : iStock

Au quotidien, décalez de façon progressive les moments clés de la journée, comme l’heure des repas et du coucher. Faites cet effort dès maintenant : ainsi, vous aurez une semaine entière pour vous habituer. Commencez par retarder l’heure du dîner et du coucher d’une dizaine de minutes chaque jour, en augmentant progressivement la durée, comme le conseille La Santé. En vous couchant légèrement plus tard chaque jour, vous vous décalerez en douceur.

Pour faciliter votre endormissement, pensez également à réduire votre consommation de caféine, notamment l’après-midi. Bougez régulièrement et pratiquez une activité physique pour améliorer la qualité de votre sommeil et gardez une alimentation saine et équilibrée, en évitant les repas trop lourds le soir. TheraSomnia recommande de pratiquer des activités calmes et reposantes avant de dormir. Prenez par exemple un bain pour vous détendre, limitez les écrans et lisez un livre.

En suivant ces conseils, votre organisme va s’habituer petit à petit à ce décalage et vous vivrez sereinement le passage à l’heure d’hiver.