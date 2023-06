Chèques vacances : voici comment bénéficier de cette aide pour les retraités

Les chèques vacances pour les retraités vont vous aider à financer votre séjour ! On vous explique les modalités pour bénéficier de cette aide.

Après de longues années de travail, les retraités veulent profiter du temps libre bien mérité ! Et quoi de mieux qu'un séjour pour se reposer ? Si vous êtes retraités et que vous voulez voyager, une aide existe : chèques vacances pour les retraités. Ce dispositif consiste à vous aider financièrement pour partir en séjour. Mais comment en bénéficier ?

Chèques vacances pour les retraités, qu’est-ce que c’est ?

Le gouvernement a mis en place depuis presque 40 ans une aide financière pour aider les Français éligibles à partir en vacances. Grâce à ces chèques vacances de nombreux Français ont pu partir en séjour sans se ruiner !

Si les chèques vacances de l'ANCV sont connus pour aider les familles, les retraités peuvent aussi en profiter ! Grâce à cette aide financière, vous pouvez régler de nombreuses dépenses avec les chèques pour votre séjour. Si vous êtes à la retraite, vous pouvez bénéficier de cette aide sous certaines conditions.

Où utiliser les chèques vacances ?

Les retraités peuvent bénéificier des chèques vacances. Crédit : Maryviolet

Pour savoir si un établissement accepte les chèques vacances, un autocollant "Chèques Vacances ANVC" doit être collée sur leur vitrine. Et ne vous inquiétez pas, depuis 2020, 200 000 professionnels du secteur touristique (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes) acceptent les chèques vacances retraités ! Les chèques vacances retraités ne servent pas seulement à réserver un endroit où séjourner, vous pouvez également les utiliser dans d'autres lieux tels que des restaurants ou encore dans des parcs d'attractions. C’est idéal si vous voyagez avec vos petits enfants, le Futuroscope, DisneyLand Paris et le Parc Astérix acceptent les chèques vacances.

Voici une liste (non-exhaustive) des établissements qui accepte les chèques vacances :

- Voyages et transports : SNCF, Air France, Opodo, Voyaeprive.com, LastMinute, Eurolines, Fram, Crosica Ferries, E. Leclerc Voyage, Carlson Wagonlit, Auchan, TUI, Carrefour Voyages etc.

- L'hébergement : Belambra, Center-Parcs, Pierre et Vacances, Maeva, Club Med, Interhome, Novotel, Logis de France, Ibis budget etc.

- La restauration : Brioche Dorée, Flunch, Grill Pizza del Arte, McDonalds, Pizza Hut, Hippopotamus, Subway, Domino's pizza, Burger King, Paul, La Pataterie. Des milliers d'autres restaurant indépendants accèptent également les chèques vacances.

Chèques vacances : les conditions à respecter

Pour bénéficier des chèques vacances, il faut être résident en France depuis au moins six mois et avoir plus de 60 ans. Aussi, vous devez bénéficier d'une pension de retraite ou d'une allocation vieillesse. Les ressources de votre retraite ne doivent pas dépasser un certain plafond, plafond qui change chaque année.

Les Chèques vacances ont une durée de validité de deux ans.Si à l'issu de cette période vous n'avez pas utilisé vos chèques vacances, vous pouvez demander leur échange.

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces chèques vacances, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre caisse de retraite.