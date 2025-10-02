Retrouvée affamée, une fillette de 6 ans vivait seule, près du cadavre de sa maman, dans un logement sans électricité

Une enfant a été retrouvée affamée dans un appartement, où gisait le corps sans vie de sa maman.

Difficile d'imaginer le calvaire qu'elle a pu vivre.

Une fillette a été retrouvée affamée cette semaine alors qu'elle errait dans une résidence de Toulouse (Haute-Garonne), rapportent nos confrères de La Dépêche. Âgée de 6 ans, l'enfant vivait manifestement seule avec le... cadavre de sa maman, dans un appartement qui n'avait ni eau, ni électricité.

Le mystère qui entoure ce drame familial fait frémir et interpelle.

Crédit photo : iStock

À 6 ans, elle vivait seule près du cadavre de sa mère, dans un appartement sans électricité

C'est un voisin, inquiet, qui a donné l'alerte.

Aux alentours de 19h, ce mardi 30 septembre, un habitant d'une résidence HLM du quartier de Bonnefoy aperçoit ainsi une fillette, assise seule, dans les parties communes de son immeuble. Le regard dans le vague, elle a le visage sale et répond de manière incohérente lorsque ce résident lui demande ce qu'elle fait ici, à cette heure tardive. Bien conscient que cette enfant a besoin d'aide, l'homme appelle alors les secours et la police qui arrivent rapidement sur place.

Interrogée, la fillette raconte qu'elle vit seule avec sa mère malade dans un appartement de la résidence. Elle ajoute ne pas avoir mangé, ni pris de douche depuis un « long moment » Un récit qui inquiète grandement les policiers, lesquels fouillent alors son sac. Ils y découvrent des documents au nom de sa maman, ainsi que les clés du logement dans lequel ils pénètrent aussitôt.

À l'intérieur, les forces de l'ordre constatent qu'il n'y a plus d'électricité. Munis de leur lampe torche, les fonctionnaires avancent à tâtons dans l'appartement plongé dans le noir et arrivent bientôt dans une chambre, au milieu de laquelle ils font une macabre découverte.

Sur un lit git en effet le corps sans vie d'une femme, présentée comme la mère de l'enfant. Elle semble décédée depuis plusieurs heures. En fouillant le reste de l'appartement, les policiers s'aperçoivent que les placards sont vides. Aucune trace de nourriture, ni de vêtements.

Crédit photo : iStock

Après avoir transporté le corps de la défunte pour procéder à son autopsie, la police a pris en charge l'enfant qui s'est longuement confiée aux agents. Affamée, elle a déclaré qu'elle rêvait de « se laver et de se brosser les dents ».

Depuis combien de temps vivait-elle seule dans l'appartement aux côtés du cadavre de sa maman ? À quand remonte le décès de cette dernière ? Était-elle bien la mère de l'enfant ? Autant de questions auxquelles devront désormais répondre les enquêteurs.

En attendant, la fillette devrait, à nouveau, être interrogée puis placée provisoirement dans un foyer.