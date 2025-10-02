Retrouvée affamée, une fillette de 6 ans vivait seule, près du cadavre de sa maman, dans un logement sans électricité

Par ·

Une fillette seule sur un lit

Une enfant a été retrouvée affamée dans un appartement, où gisait le corps sans vie de sa maman.

Difficile d'imaginer le calvaire qu'elle a pu vivre.

Une fillette a été retrouvée affamée cette semaine alors qu'elle errait dans une résidence de Toulouse (Haute-Garonne), rapportent nos confrères de La Dépêche. Âgée de 6 ans, l'enfant vivait manifestement seule avec le... cadavre de sa maman, dans un appartement qui n'avait ni eau, ni électricité. 

Le mystère qui entoure ce drame familial fait frémir et interpelle.

Une fillette triste et seuleCrédit photo : iStock

À 6 ans, elle vivait seule près du cadavre de sa mère, dans un appartement sans électricité

C'est un voisin, inquiet, qui a donné l'alerte.

Aux alentours de 19h, ce mardi 30 septembre, un habitant d'une résidence HLM du quartier de Bonnefoy aperçoit ainsi une fillette, assise seule, dans les parties communes de son immeuble. Le regard dans le vague, elle a le visage sale et répond de manière incohérente lorsque ce résident lui demande ce qu'elle fait ici, à cette heure tardive. Bien conscient que cette enfant a besoin d'aide, l'homme appelle alors les secours et la police qui arrivent rapidement sur place.

Interrogée, la fillette raconte qu'elle vit seule avec sa mère malade dans un appartement de la résidence. Elle ajoute ne pas avoir mangé, ni pris de douche depuis un « long moment » Un récit qui inquiète grandement les policiers, lesquels fouillent alors son sac. Ils y découvrent des documents au nom de sa maman, ainsi que les clés du logement dans lequel ils pénètrent aussitôt.

À l'intérieur, les forces de l'ordre constatent qu'il n'y a plus d'électricité. Munis de leur lampe torche, les fonctionnaires avancent à tâtons dans l'appartement plongé dans le noir et arrivent bientôt dans une chambre, au milieu de laquelle ils font une macabre découverte.

Sur un lit git en effet le corps sans vie d'une femme, présentée comme la mère de l'enfant. Elle semble décédée depuis plusieurs heures. En fouillant le reste de l'appartement, les policiers s'aperçoivent que les placards sont vides. Aucune trace de nourriture, ni de vêtements.

Façade d'un commissariat de policeCrédit photo : iStock

Après avoir transporté le corps de la défunte pour procéder à son autopsie, la police a pris en charge l'enfant qui s'est longuement confiée aux agents. Affamée, elle a déclaré qu'elle rêvait de « se laver et de se brosser les dents ».

Depuis combien de temps vivait-elle seule dans l'appartement aux côtés du cadavre de sa maman ? À quand remonte le décès de cette dernière ? Était-elle bien la mère de l'enfant ? Autant de questions auxquelles devront désormais répondre les enquêteurs.

En attendant, la fillette devrait, à nouveau, être interrogée puis placée provisoirement dans un foyer.

Suivez nous sur Google News
Maman

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
Bébé en train de mâcher un jouet / Une femme choquée
Elle donne un prénom unique à son bébé... mais se rend compte trop tard qu'il va détruire sa vie
Une maman gronde son enfant
Elle s'interpose pour aider son fils, intimidé par un autre enfant, la mère de ce dernier l'humilie et la traite de « ridicule »
Alyse Ogletree, recordwoman de don de lait maternel
Elle fait don de plus de 2500 litres de son lait maternel et bat un record du monde
Sarah Reid et son fils Damian
À 43 ans, cette maman affirme que les gens la prennent pour la copine de son fils de 19 ans
Tombée enceinte à 16 ans, elle avait promis à ses parents de poursuivre ses études... et vient d'obtenir son diplôme !
Tombée enceinte à 16 ans, elle avait promis à ses parents de poursuivre ses études... et vient d'obtenir son diplôme !