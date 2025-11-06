Keira Knightley affirme que la vie de maman est bien plus épuisante que celle d'une actrice

Mère de deux enfants, Keira Knightley s’est confiée sur les difficultés qu’elle a rencontré lors de la naissance de ses filles. Selon elle, être une jeune maman est plus fatigant que d’être une actrice.

Keira Knightley est une actrice connue pour avoir joué dans “Orgueil et Préjugés”, un rôle qui lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice, et pour avoir incarné Elizabeth Swann dans la saga “Pirate des Caraïbes”. Aujourd’hui âgée de 40 ans, Keira Knightley s’est confiée sur les difficultés auxquelles elle a fait face au cours de sa carrière.

Crédit photo : Pirate des Caraïbes

L’actrice a avoué avoir été traumatisée pendant le tournage de “Pirate des Caraïbes” et a confié avoir suivi des années de thérapie. Un stress qui l’a contrainte à prendre une décision radicale après le tournage.

Une jeune maman épuisée

Si la vie d’actrice n’a pas été de tout repos pour Keira Knightley, la jeune femme a fait face à un autre défi à l’âge de 30 ans : la naissance de sa première fille, Edie. Quatre ans plus tard, elle a accueilli une autre petite fille, Delilah. Si Keira Knightley a eu deux enfants, soit le nombre idéal qu’une mère devrait avoir pour préserver sa santé mentale, son sommeil n’a pas été épargné.

Crédit photo : Public

En effet, Keira Knightley a affirmé qu’être une jeune maman était bien plus épuisant que d’être actrice. Elle a beaucoup souffert du manque de sommeil, causé par son aînée qui dormait mal la nuit.

“Rien ne peut vous préparer à un tel niveau d’épuisement lorsque vous avez un enfant qui ne dort pas”, a-t-elle confié, selon des propos relayés par le Huffington Post.

Un rituel pour trouver le sommeil

Ainsi, quand on demande à Keira Knightley ce qui a été le plus fatigant entre enchaîner les films à succès et être maman, elle penche sans hésitation en faveur de la maternité. Pour trouver le sommeil et faire dormir sa fille, l’actrice avait instauré un rituel pour le coucher. Pendant cinq mois, Keira Knightley faisait un dessin à sa fille pour qu’à son réveil, l’enfant sache que sa mère avait pensé à elle.

Crédit photo : BestImage

Edie demandait à sa mère de lui dessiner des animaux ou des personnes. Un soir, alors que Delilah faisait ses dents et pleurait beaucoup, Edie a demandé à Keira Knightley de dessiner “un oiseau qui emporte le bébé”. C’est ainsi que l’actrice a eu l’idée de publier un livre pour enfant, intitulé “Je t’aime tout autant”, qui retrace l’histoire d’une grande soeur qui doit s’adapter à l’arrivée d’un autre enfant dans la famille. Un témoignage qui prouve que la vie de parents est tout aussi difficile pour les célébrités.