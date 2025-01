Une soirée réservée aux personnes handicapées fait un carton dans cette discothèque de Sarthe

Mercredi 22 janvier, une discothèque sarthoise a organisé une soirée réservée aux personnes souffrant de handicap. Un événement qui a attiré une centaine de fêtards.

Hier soir, un concept particulier s’est invité au Dream Club, une boîte de nuit La Chapelle-d’Aligné, dans la Sarthe.

Ce mercredi 22 janvier, cette discothèque pas comme les autres a organisé une soirée destinée aux personnes touchées par un handicap mental ou moteur, rapporte France 3 Pays de la Loire.

À travers cette initiative, l’établissement souhaitait offrir une parenthèse festive aux personnes vivant dans des centres spécialisés.

Crédit Photo : Le Dream Club / Facebook

«Tous les week-ends, on a des personnes valides et non-valides qui fréquentent la discothèque», a indiqué au média Steven Da Silva, DJ et propriétaire de la boîte de nuit.

Avant d’ajouter :

«Mais pour celles et ceux qui ne peuvent pas sortir seuls parce qu’ils ont besoin d’aide, on avait envie de leur proposer quelque chose, un moment rien que pour eux».

Le succès était au rendez-vous

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet évènement gratuit a fait salle comble puisque la soirée a attiré 120 fêtards.

«Une douzaine de centres spécialisés nous ont contacté», a déclaré le co-gérant du night-club.

Comme le précisent nos confrères, la fête - qui s’est déroulée de 19 heures jusqu’à minuit - a accueilli des résidents et leurs accompagnants issus de plusieurs établissements de la région.

«Le but, ce n’est pas d’avoir uniquement un centre spécialisé qui vienne profiter de la salle, mais d’en réunir plusieurs. On espère qu’il y aura des interactions et des échanges. Parce qu’on sait que c’est plus difficile pour ce public de sortir et de faire de nouvelles rencontres», a confié le co-gérant.

Crédit Photo : Le Dream Club / Facebook

Les propriétaires de la discothèque ont décidé d’organiser ce type de soirées peu de temps après l’ouverture de l’établissement.

«À l’ouverture du Dream Club, beaucoup d’EHPAD et de professionnels du handicap nous ont contactés pour nous demander si on pouvait organiser des soirées pour leurs résidents On s’est rendu compte que, eux aussi, avaient envie de faire la fête, mais qu’ils manquaient d'endroits pour ça».

C’est désormais chose faite ! Forts de cette prémière réussite, Steven Da Silva et son acolyte envisagent de renouveler l'expérience.