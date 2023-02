Pesant 150 kg, il quitte sa famille pendant 7 mois pour réaliser son rêve et revient transformé physiquement

Un Irlandais a fait l’impossible pour perdre du poids, ce qu’il cherchait à faire depuis des années. Après plusieurs tentatives qui n’ont pas porté leurs fruits, le trentenaire a décidé de tout quitter pour se focaliser sur son bien-être. Il a surpris ses proches avec sa transformation.

Crédit : Bryan O'Keeffe

Bryan O’Keeffe, 34 ans, est aujourd’hui un homme heureux et comblé. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Durant sa vingtaine et son passage à l’université, l’Irlandais a connu une prise de poids conséquente après une blessure en sport. Un nouveau train de vie l’a alors mené à consommer sans relâche des plats industriels et des fast-food. À tel point que le jeune homme a fini par peser près de 153 kg.

Bryan a alors décidé de mener un régime et de reprendre le sport, notamment le Crossfit. Mais ce n’est pas aussi simple. La pression du résultat et de la performance créent du stress et un cercle vicieux pour le corps et l’esprit, engendrant un effet contre-productif.

Malgré ses efforts, Bryan ne semblait pas observer de changement. En 2017, le trentenaire a bien réussi à perdre 30 kg après son déménagement à Londres. Mais à l’obtention de son diplôme, Bryan est retombé dans ses travers en commandant de gros plats à emporter tous les jours.

« La perte de poids était la chose que je voulais le plus, mais je n'étais pas disposé à faire des sacrifices pour l'obtenir à long terme », confesse Bryan, qui va pourtant tenter le tout pour le tout pour réaliser son désir.

Un changement de vie radicale loin de ses proches

Crédit : Bryan O'Keeffe

En 2020, à 33 ans, Bryan a déménagé à Palma, sur l’île de Majorque où son frère médecin travaille. Ce dernier lui a conseillé de changer ses habitudes et de repartir du bon pied. Mais le cycle yo-yo persistait pour Bryan et son corps.

C’est en octobre 2021 que Bryan s’est décidé une bonne fois pour toute à changer son style de vie. Il s’est installé dans le village de pêcheurs Cala Figuera, où la tentation de la nourriture est faible. L’Irlandais a alors coupé tous les ponts durant trois mois avec sa famille qui, à sa grande surprise, a accepté. Bryan a finalement continué au-delà des trois mois : « J'avais juste l'impression d'avoir tout essayé, et peut-être qu'il faudrait quelque chose d'aussi extrême que ça pour changer », confie le jeune homme.

Accompagné de son fidèle chien, Bryan bougeait cinq heures par jour : une heure de promenade avec son chien avant de filer à la gym du coin puis d’aller nager et courir. Un schéma que Bryan répétait chaque jour pour construire discipline et résilience. « J'avais besoin de repousser mes limites ». Une façon pour Bryan de créer un « cycle de positivité ».

« J'étais en train de réaliser quelque chose que je voulais plus que tout depuis 15 ans »

Crédit photo : Bryan O'Keeffe

Après avoir quitté son travail et s’être concentré à 100% sur sa perte de poids, Bryan a observé un changement. Son alimentation et son quotidien sont devenus plus sains. Une motivation qui l’a poussé à continuer sur cette voie.

Le jeune homme est finalement parvenu à perdre 63 kg en plusieurs mois. Seul son père, atteint de la maladie d’Alzheimer, était au courant du défi de son fils. « J'étais en train de réaliser quelque chose que je voulais plus que tout depuis 15 ans », se rappelle Bryan.

Son plus grand désir allait bientôt être partagé avec sa famille à son retour en Irlande. Bryan avait prévenu des amis à lui de son retour surprise afin que ces derniers puissent filmer la réaction de ses proches. En juillet 2022, après sept mois d’absence, Bryan est réapparu, changé physiquement et mentalement, devant ses proches : « C'était incroyable. Tout le monde était tellement choqué et tellement heureux pour moi. Je ne l'oublierai jamais », s’est réjoui Bryan qui a publié ladite vidéo sur son compte TikTok.

Bryan vit toujours à Palma avec sa compagne et partage désormais ses conseils alimentaires et sportifs sur le réseau chinois. L’Irlandais encourage les internautes qui le veulent à faire de même et profite de cette occasion pour se motiver à continuer son combat.