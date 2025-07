Son bébé de 2 mois cesse de respirer, elle ne panique pas et le sauve alors qu'elle n'a aucune formation de premiers secours

À Montpellier, une mère de famille a sauvé son bébé de deux mois qui ne respirait plus. Grâce à son intervention, l’enfant est en bonne santé.

Juliana est une mère de famille qui a fait preuve de beaucoup de courage et de sang-froid. Alors qu’elle conduisait dans les rues de Montpellier avec son bébé et son compagnon assis à l’arrière, ce dernier s’est mis à crier, car l’enfant ne respirait plus.

“J’étais au volant quand soudainement, j’ai entendu mon conjoint crier à l’arrière. Notre bébé ne bougeait plus, il ne respirait plus. Avec mon conjoint, on a eu la peur de notre vie”, a-t-elle confié à Midi Libre.

Elle sauve la vie de son bébé

Immédiatement, Juliana a fait un massage cardiaque à son bébé pour relancer sa respiration. Bien qu’elle n’ait suivi aucune formation au préalable, la mère a eu les bons gestes qui ont permis à l’enfant de respirer à nouveau. Selon 20 Minutes, les pompiers sont arrivés rapidement sur place et ont pris en charge le bébé. Après quelques examens à l’hôpital, ce dernier a pu sortir sans aucune séquelle.

Mais pourquoi le bébé s’est-il arrêté de respirer ? Selon les médecins, l’enfant a été victime d’asphyxie positionnelle à cause de son siège auto qui n’était pas assez incliné et lui bloquait les voies respiratoires. C'est également ce qui est arrivé à cet enfant qui a été sauvé par une policière alors qu'il ne parvenait plus à respirer.

“Il est important de s’assurer que votre enfant est correctement installé dans le siège auto et de bien lire les instructions qui accompagnent le siège. Le siège auto doit faire face vers l’arrière et être installé sous un angle correct. Il faut éviter que la tête du bébé ne s’affaisse dans le siège ou que la position de son menton ne bloque ses voies respiratoires”, explique Dina DiMaggio, sur le site de l’Académie américaine des pédiatres.

Après cet incident, Juliana a décidé d’acheter un siège auto de meilleure qualité et de s’assurer de sa bonne position pour qu’il ne présente plus aucun danger pour son bébé.