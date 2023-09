Selon cet expert économiste, voici combien vous devez gagner chaque mois pour vivre décemment en France 2023

Avec la forte inflation, le pouvoir d’achat des Français s’en est retrouvé fortement impacté, à tel point qu’il faut remettre les budgets à jour. Voici combien il faut vraiment gagner pour vivre dignement !

Les prix gonflent, mais les salaires stagnent ! Ce constat lié à l’inflation que traverse la France complique sérieusement le pouvoir d’achat des Français qui le ressentent sur tous les aspects de la vie.

Alors que l’alimentation est devenue plus chère, ce sont surtout les prix de l’énergie, comme le gaz et l’essence, qui risquent de mettre les budgets des ménages dans le rouge. Les augmentations de salaire se font avec parcimonie mais face à l’inflation, l’ajustement semble insuffisant.

Ainsi, chaque mois, les Français sont obligés de revoir leurs calculs afin de vivre décemment. L'expert économiste Pierre Concialdi, chercheur à l'institut de recherches économiques et sociales (IRES), s'est penché sur la question du salaire nécessaire qui permettrait de garder les finances dans le vert, sans trop se priver.

Crédit photo : iStock

Naturellement, le budget nécessaire varie en fonction du lieu de vie car le coût de la vie n’est pas le même entre les grandes villes et les petites en milieu rural. Certains postes de dépenses sont aussi plus élevés en fonction du lieu, à l’image de l’utilisation de la voiture qui est plus importante en zone rurale qu’en zone urbaine.

Un tiers des Français ne gagne pas assez pour vivre décemment

Par exemple, l’économiste Pierre Concialdi a mené une étude dans laquelle il révèle qu'une personne célibataire aurait besoin de 1630 euros net par mois en salaire, au minimum, pour bien vivre. En revanche, un couple avec deux enfants devrait percevoir un revenu d’au moins 3744 euros net par mois.

Pour un couple sans enfant, il est possible de se contenter de 2273 euros nets par mois, tandis qu’une famille monoparentale a besoin de 3003 euros nets par mois pour vivre décemment.

Crédit photo : iStock

Parmi les autres profils étudiés par l’économiste, on retrouve les retraités. Quand un retraité seul a besoin de 1836 euros net par mois, un couple de retraités doit percevoir au moins le double.

Cette étude met aussi en évidence le fait que ces seuils minimum ne correspondent pas à la distribution des salaires en pratique dans le pays. En effet, elle dévoile qu'un tiers des Français n’ont pas les revenus salariaux suffisants pour vivre décemment en 2023. Ce qui n’est pas une surprise puisque le SMIC en lui-même, indexé sur l’inflation, n’est que de 1383,09 euros net par mois, soit environ 250 euros de moins que le seuil acceptable pour une personne célibataire.