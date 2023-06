Selon un sondage, 60% des Françaises seraient mal à l'aise en maillot de bain sur la plage

D’après un récent sondage Ifop, les femmes et les hommes seraient nombreux à être complexés à l’idée de se mettre en maillot de bain sur la plage.

L’été approche et il est bientôt l’heure de plonger dans la piscine ou de partir en vacances pour se détendre au bord de la mer. L’occasion de se prélasser sur la plage en maillot de bain pour faire le plein de soleil et sublimer son bronzage.

Cependant, ce petit plaisir peut être gâché par certains complexes, notamment chez les femmes, inquiètes à l’idée d’exposer leurs corps en maillot de bain.

Crédit photo : iStock

C’est ce que révèle un sondage Ifop publié ce mercredi 21 juin et réalisé sur un panel de 1006 personnes âgées de 15 ans et plus.

Des complexes à l’idée d’être en maillot de bain

Selon le sondage, 47% des Français, hommes et femmes confondus, disent “ne pas aimer leur corps”. Cette idée est plus répandues chez les femmes (67%) que chez les hommes (39%). À cause de ce complexe, ces personnes sont gênées à l’idée de se dévêtir à la plage et de s’exposer en maillot de bain. Cette crainte est partagée chez 67% des femmes et 39% des hommes. Une réelle source d’angoisse pour près de la moitié des Français (49%) qui ont peur du regard des autres, que ce soit à la plage ou à la piscine.

Crédit photo : iStock

Mais pourquoi existe-t-il une telle gêne ? Selon les femmes interrogées, 56% d’entre elles n’aiment pas se montrer en maillot de bain devant leurs proches, 54% comparent leur physique à celui de leurs amies et 46% ressentent la pression médiatique à avoir un corps parfait.

Chez les hommes, les raisons sont un peu différentes car 81% d’entre eux complexent sur leur corps à l’idée de séduire une potentielle partenaire et 76% se comparent physiquement avec les autres hommes.

Des impacts sur la santé mentale

Pour éviter de se dénuder complètement, les personnes complexées rivalisent d’astuces. 8 femmes sur 10 ont déjà utilisé un vêtement pour se couvrir sur la plage, comme un short ou un paréo. De plus, 62% des femmes et 39% des hommes affirment rentrer le ventre quand ils se déplacent.

Des angoisses qui malmènent la santé mentale et poussent à faire des gestes pour se sentir mieux dans sa peau. A l’approche de l’été, 93% des femmes et 78% des hommes se préparent en s’épilant, faisant du sport et en suivant un régime.