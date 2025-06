Une gigantesque créature marine s'échoue sur une plage, la vidéo est impressionnante

Ce samedi 28 juin, le poisson osseux le plus lourd au monde s’est échoué sur une plage de l’Oregon, aux États-Unis. L’animal mesurait plus de 1,80 mètre de long.

Quand on se promène sur la plage, il est malheureusement de plus en plus fréquent de découvrir un animal marin échoué sur le rivage. Début juin, deux “poissons de l’apocalypse” ont été découverts échoués sur une plage, une découverte terrifiante qui laisse craindre le pire. Dans certains cas, des créatures venues des profondeurs peuvent également remonter à la surface, comme cette espèce aux dents tranchantes sortie tout droit d’un film d’Alien, repérée sur une plage californienne.

Récemment, une monstrueuse créature marine a été découverte sur une plage de l’Oregon, près de Sunset Beach, aux États-Unis. Selon un communiqué publié par le Seaside Aquarium ce samedi 28 juin, il s’agit d’un mola mola, aussi connu sous le nom de poisson-lune de l’océan.

Un animal impressionnant

Le poisson-lune échoué mesurait près de 1,80 mètre de long. Cette créature peut atteindre les 3 mètres et peser jusqu’à 2 260 kilos. Il s’agit du poisson osseux le plus lourd au monde. Ce n’est pas la première fois que l’un de ces spécimens est découvert. En Australie, des touristes ont pu rencontrer un poisson-lune grand de 2 mètres pendant qu’ils se baignaient.

Crédit photo : iStock

Ces poissons se nourrissent principalement de méduses. Selon The Sacramento Bee, ils peuvent également dévorer des calmars, des poissons, des crustacés et des algues. Cette espèce peut vivre partout dans le monde puisqu’elle aime à la fois les océans tempérés et tropicaux. Rapide, elle peut parcourir jusqu’à 27 kilomètres par jour et plonger à des centaines de mètres de profondeur pour trouver de la nourriture.

Au Maroc, des pêcheurs avaient capturé accidentellement un poisson-lune de plus de 1 000 kilos. Après quelques analyses rapides, l’animal avait été relâché dans l’océan.