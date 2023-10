Une étude révèle la température idéale pour bien dormir

Tout le monde sait combien le sommeil est important pour la santé. En effet, bien dormir est essentiel pour assurer le bon fonctionnement de l'organisme. Et s'il existe tout un tas de facteurs qui nuisent au sommeil, l'un d'eux peut facilement être contrôlé. Il s'agit de la température ambiante dans la chambre à coucher.

Troubles du sommeil : certains facteurs peuvent être corrigés

Nous sommes très nombreux à souffrir de troubles du sommeil. Certains rencontrent des difficultés pour s'endormir tandis que d'autres se réveillent en pleine nuit et ne parviennent plus à retrouver Morphée. Bien souvent, le stress et l'anxiété sont responsables de ces troubles. Mais il y a d'autres éléments qui impactent la qualité du repos. Et parmi eux, certains peuvent être contrôlés. C'est le cas, par exemple, de l'alimentation, des activités ou encore de la température ambiante dans la chambre à coucher.

L'importance de réduire le temps passé devant les écrans

Récemment, une chercheuse en neurosciences, Armelle Rancillac, a offert ses précieux conseils aux Français souffrant de troubles du sommeil. D'après elle, la première chose à faire est de limiter le temps passé face aux écrans. Car plusieurs études ont déjà mis au jour l'impact de cette lumière bleue sur nos capacités d'endormissement. Outre le fait que celle-ci freine la production de l'hormone du sommeil, le volume des téléviseurs, parfois trop élevé, empêche la détente et la relaxation. Or, ces deux états sont indispensables pour favoriser l'endormissement.

Quelle est la température idéale pour bien dormir selon les chercheurs ?

Avec les journalistes du média "20 Minutes", la chercheuse en neurosciences a évoqué l'impact de la température ambiante sur la qualité du sommeil. Plusieurs études ont déjà tenté d'établir la température idéale. Mais les dernières recherches attestent que cette donnée varie d'un individu à l'autre.

L'étude publiée dans le "Huffington Post" désigne une fourchette idéale allant de 15°C à 25°C selon les personnes. D'après les scientifiques qui ont mené ces recherches, ce sont surtout les personnes âgées qui situeraient leur température ambiante idéale au-delà de 20°C. Pour les plus jeunes, les conditions de sommeil seraient idéales autour des 18°C.

Crédit photo : iStock

Comment déterminer sa température idéale ?

En ce qui vous concerne, vous pouvez faire quelques tests pour trouver votre température idéale pour dormir. Choisissez un point de départ avec un 19 ou 20°C par exemple. Passez quelques nuits ainsi et voyez comment vous vous sentez au coucher et au réveil. En fonction de vos ressentis, ajustez la température et renouvelez l'expérience.

Vous aurez trouvé le bon équilibre lorsque vous constaterez que ni le froid ni la chaleur ne vous réveillent pendant la nuit. De même, vous devez vous sentir parfaitement à votre aise lorsque le réveil sonne.





Attention, les scientifiques recommandent de ne pas se précipiter pour choisir la bonne température. Ainsi, ne vous basez pas sur une ou deux nuits tests, soyez attentif à vos impressions pendant au moins une semaine.