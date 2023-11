Après une rupture, voici ce que font 75% des jeunes pour rendre leur ex jaloux

Quelle est la première chose que vous faites après une rupture ? IFOP a mené une étude et le résultat est étonnant. Zoom.

Selon une étude menée par Ifop et par le site Lemon.fr, la jeune génération a encore beaucoup à apprendre pour mieux gérer une rupture amoureuse. La raison ? Selon le rapport dévoilé ce jeudi, on apprend que pour 75% des moins de 35 ans (sur 1000 personnes de tous âges et sexes), des techniques bien particulières seraient utilisées pour rendre jaloux leur ex. Oui, vous avez bien lu.

Et les autres chiffres sont surprenants. D'après le sondage, 64 % des jeunes interrogés pensent qu’il est possible de “maintenir une relation d’amitié avec un ex”.

Crédit photo : iStock

Des habitudes post rupture

A contrario, la moitié d’entre eux, soit environ 35 %, avouent tout de même “une forme d’ambiguïté”. D’ailleurs, les réseaux sociaux ont également un fort impact sur les potentielles relations : le rapport Ifop indique que 80 % des personnes interrogées se disent être gênées de “voir leur petit ami continuer à parler à leur ex en ligne et à conserver des photos d’eux”. Par ailleurs, le fait de voir son/sa petit.e ami.e aimer les contenus de l’ancien.ne conjoint.e gêne presque autant avec 76 %.

Crédit photo : iStock

Et après une rupture, un comportement néfaste prend le dessus. L’étude a indiqué que 88 % des jeunes avaient déjà suivi le profil de leur ex le premier mois de la rupture. De plus, 63 % des personnes interrogées admettent avoir regardé si leur ex avait visionné leurs stories et 57 % auraient déjà surveillé si leur ex était connecté. De quoi mettre en lumière une nouvelle fois les dérives du stalking. Alors, cela vous étonne-t-il ?