De nombreux couples décident de ne pas vivre ensemble pour une raison très simple

Une nouvelle tendance s’observe chez les couples : vivre chacun de son côté mais pas sous le même toit. Cette décision peut étonner puisqu’elle va à l’encontre du modèle traditionnel que l’on connaît.

On appelle les « célicouples » ces personnes qui sont ensemble mais qui ne vivent pas sous le même toit. Par envie ou par nécessité, de plus en plus de couples choisissent de vivre séparément. Cette pratique peut interloquer les plus traditionalistes d’entre nous, pourtant elle est de plus en plus répandue.

C’est le cas d'Elsa, jeune parisienne, qui ne vit pas avec son compagnon. Depuis quatre ans, les deux amoureux vivent chacun dans leur appartement de la région parisienne et ne se voient qu’une à deux fois par semaine. Un coup chez l’un, un coup chez l’autre. Et cette situation sied parfaitement à la jeune femme.

« On ne fait pas ça pour préserver je-ne-sais-quoi de notre couple. On n'a tout simplement pas le besoin de vivre sous le même toit », explique Elsa qui tient à son indépendance. Malgré tout, les règles sont souples pour le couple. « Je peux très bien aller passer la soirée chez lui et rentrer chez moi dormir si j'en ai envie », précise-t-elle encore.

Un confort apprécié par les « célicouples »

La pratique du « célicouple » est adoptée par beaucoup de couples pour respecter l’équilibre et l’indépendance de chacun. « On ne vit pas ensemble parce qu’on est super indépendants », admet Mélanie qui est en couple depuis dix ans avec son compagnon. Selon elle, il s’agit de respecter l’espace de l’autre et son confort : « On a chacun notre univers, on ne se marche pas dessus et c’est très bien comme ça ».

D’autres couples expliquent que ne pas vivre avec son partenaire est notamment l’occasion de prendre le temps de se construire. « Habiter en couple n’est pas gage de moments de qualité avec son partenaire », explique Astrid qui, ainsi, chérit les moments passés avec son compagnon.

Être en couple et ne pas vivre sous le même toit possèderait ainsi de nombreux avantages personnels et permettrait aussi d’apprécier davantage la présence de l’autre dans les moments propices.