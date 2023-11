Si vos yeux sont de cette couleur, cela signifie que vous voyez mieux la nuit

Les personnes aux yeux marrons sont moins éblouies en plein jour que celles qui ont les yeux bleus. Mais qu’en est-il la nuit ?

Pour nous permettre de voir le monde qui nous entoure, nos yeux sont constitués d'environ 6 millions de cônes et de 120 millions de bâtonnets par œil. Ces récepteurs, situés au fond de la rétine, permettent de capter la lumière.

En plein jour, on considère que les personnes aux yeux marrons voient mieux car elles sont moins éblouies par la lumière du soleil, contrairement aux personnes qui ont les yeux bleus. Mais qu’en est-il la nuit ?

Quels yeux voient bien la nuit ?

Selon une étude menée aux États-Unis par la National Library of Science, nous n’aurions pas tous la même perception nocturne, et cela pourrait être dû à la couleur de nos yeux. Pour arriver à ces conclusions, les scientifiques ont étudié les réactions de 36 personnes face à des stimulis lumineux. Ils ont conclu que la mélanine jouait un rôle important et qu’avoir une densité de pigmentation plus élevée dans l'œil permettrait de mieux réagir face à la lumière.

Crédit photo : iStock

Plus le taux de mélanine est élevé dans l'œil, plus la couleur de l’iris est foncée. La mélanine agit comme un écran face au soleil, raison pour laquelle les personnes aux yeux marrons ou noirs sont moins éblouies par la lumière. En revanche, les personnes aux yeux bleus n’ont pas cette protection et sont facilement aveuglées.

Mais la nuit, ce manque de protection est bénéfique pour les personnes aux yeux clairs. Comme leurs yeux captent plus la lumière, elles ont une meilleure vision dans le noir. Ainsi, chaque personne a sa propre capacité : celle de mieux voir en plein jour ou en pleine nuit.