Si vous avez les yeux de cette couleur, vous faites partie de l'élite (non, ce n'est pas le vert)

Les couleurs d'yeux sont un sujet éternel, suscitant autant de poésie que de recherches scientifiques. Pour le coup, une étude révèle quelles sont les couleurs les plus rares et surprise, le vert n'est pas le numéro 1. Un pronostic ?

On dit souvent que les yeux sont la fenêtre de l'âme et depuis toujours, l'humain lui voue un certain culte artistique : il faut dire que c'est (pour beaucoup) l'une des premières choses que l'on regarde chez quelqu'un et par-dessus tout, le regard traduit tellement d'émotions qu'il pourrait se suffire à lui-même dans une conversation. Bref, un élément corporel véritablement iconique.



Crédit image : iStock

Si vous vous demandiez quelles étaient les couleurs les plus rares et que vous pensiez que c'était le vert, sachez en tout cas que vous aviez… faux. Contrairement à ce que l'on pense, le vert n'arrive qu'en deuxième position et une étude scientifique a permis de déterminer en pourcentage quelle était la répartition des couleurs au sein de la population humaine.

Le gris, grand gagnant !

Avant toute chose, il faut savoir qu'il existe des couleurs "uniques", qui ne sont pas vraiment comptées dans le classement. Parmi celles-ci, on retrouve l'hétérochromie (le fait d'avoir deux yeux d'une couleur différente !) et les yeux d'albinos, qui comprennent des couleurs "spéciales" comme le violet, le rose ou le rouge.

Sans ça, la couleur la plus rare est le… gris ! Le gris clair pour être exact est retrouvé chez moins de 1% de la population mondiale seulement. On ne comprend même exactement comment cette couleur peut apparaître, c'est dire !



Crédit image : espace concours

La seconde place revient effectivement au vert, qui concerne 2% des gens. On les retrouve tout particulièrement chez certains pays nordiques et cette couleur apparaît à cause (ou grâce, plutôt) d'un léger manque de mélanine dans l'iris.



Crédit image : iStock

La médaille de bronze, quant à elle, est attribuée aux yeux noisette. On a effectivement tendance à l'oublier, mais le noisette comprend en réalité un mix de plusieurs teintes avec de l'orange, du vert et du doré. 10% de la population mondiale ont les yeux noisette !



Crédit image : iStock

On retrouve enfin le bleu à la quatrième place, avec 8 à 10% de la population mondiale. Fait intéressant, les pays avec le plus fort taux de personnes aux yeux bleus sont le Danemark, l'Estonie et la Suède !



Crédit image : iStock

Puis, en dernier, les yeux marron qui concernent 55 à 79% de la population. Particulièrement communs, il existe toutefois de nombreuses teintes de marron en fonction du taux de mélanine, allant de la couleur ambrée au presque noir profond.



Crédit image : iStock

