Si vous gagnez moins que cette somme chaque mois, vous faites partie des Français les plus pauvres

Faites-vous partie des Français les plus riches ou les plus pauvres du pays ? Pour le savoir, l’Insee a dévoilé une grille de lecture en se basant sur nos revenus mensuels. Si vous touchez moins de cette somme par mois, vous faites partie des Français les plus pauvres.

La pauvreté et la richesse sont deux notions subjectives qui peuvent varier selon les personnes. Selon les revenus que nous gagnons, nous sommes tous plus pauvres ou plus riches que quelqu’un d’autre. Il n’existe pas vraiment de seuil à proprement parler qui détermine la pauvreté d’un foyer.

Cependant, l’Insee a récemment dévoilé une grille de lecture et un revenu médian qui divise les Français en deux catégories : ceux qui perçoivent plus que ce revenu et ceux qui perçoivent moins.

Quel est le revenu médian mensuel ?

Pour définir ce critère, l’Insee s’est basée sur le revenu et le seuil de pauvreté des Français. Selon l’étude, le revenu médian est fixé à 1 930 euros net par mois. Le revenu de pauvreté est fixé à 60% de cette somme, soit 1 158 euros mensuels.

Ainsi, les personnes en situation de pauvreté sont celles dont les revenus restent inférieurs à 1 158 euros par mois, si elles vivent seules. Ce seuil passe à 1 505 euros mensuels pour une famille monoparentale avec un enfant, 1 737 euros pour un couple sans enfant et 2 432 euros pour un couple avec deux enfants. Selon le barème de l’Insee, 14,5% des Français seraient en situation de pauvreté.

Les privations au quotidien

En plus de ce calcul purement mathématique, l’Insee a dévoilé un autre indicateur de pauvreté : le taux de privation matérielle et sociale. Pour cela, l’organisme a dressé la liste de 13 renoncements qui montrent l’impact du coût de la vie sur le quotidien des Français.

Crédit photo : iStock

Ces privations sont multiples : ne pas pouvoir payer son loyer à temps, ne pas chauffer son logement correctement, ne pas pouvoir faire face à des dépenses inattendues, ne pas partir en vacances, ne pas pouvoir remplacer ses meubles dégradés, ne pas posséder de voiture, n’avoir qu’une seule paire de chaussures, renoncer à sortir avec ses amis ou à pratiquer de loisirs, le tout pour des raisons économiques.

Selon l’Insee, si vous cumulez 5 ou plus de ces renoncements, vous êtes considéré comme “pauvre en condition de vie”. Selon l’étude réalisée par l’organisme, 30% des ménages avouent ne pas pouvoir faire face à une dépense imprévue de 1 000 euros et 10% d’entre eux ne peuvent pas acheter de vêtements neufs. En 2022, le taux de privation matérielle et sociale touchait 14% de la population française, soit 9 millions de personnes.