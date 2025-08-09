Vous vous levez souvent pour faire pipi la nuit ? Une étude révèle la cause préoccupante

L’exposition aux écrans peut bouleverser notre organisme et nous donner envie de faire pipi la nuit. C’est ce que révèle une étude menée en Chine.

L’exposition aux écrans est mauvaise pour notre santé. Si nous alertons souvent sur le danger des écrans pour les enfants de moins de trois ans, nous sommes tous concernés par ce fléau. En effet, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Neurology and Urodynamics, l’exposition aux écrans aurait des conséquences sur notre envie d’uriner la nuit.

Crédit photo : iStock

C’est ce que révèlent des chercheurs de l’université médicale de Wenzhou, en Chine, qui ont analysé les données de plus de 13 000 adultes entre 2011 et 2016. Selon leurs résultats, les personnes qui regardent un écran plus de cinq heures par jour présentent un risque 48% plus élevé de souffrir de nycturie, soit l’envie d’uriner plusieurs fois par nuit. Cette tendance se remaque quels que soient l’âge, le sexe ou l’état de santé général.

Réduire son temps d’écran

Comme le précise Science et Vie, l’exposition prolongée aux écrans influence notre rythme de vie et notre posture, ce qui bouleverserait le fonctionnement naturel du système urinaire.

“Alors que les individus s’adonnent de plus en plus à des activités sur écran, une compréhension globale de l’impact du temps prolongé de télévision et/ou de vidéo sur les schémas de nycturie est cruciale pour les professionnels de la santé et les praticiens de la santé publique. Nos recherches ont montré que les personnes qui passaient cinq heures ou plus par jour à regarder la télévision et/ou des vidéos étaient significativement plus susceptibles de développer une nycturie”, affirment les auteurs, selon des propos rapportés par Doctissimo.

Crédit photo : iStock

S’il reste normal de se lever une fois par nuit pour aller aux toilettes, se réveiller plusieurs fois pour uriner peut avoir des conséquences négatives sur la qualité du sommeil. Pour éviter cela, il est conseillé de réduire son exposition aux écrans, surtout à la fin de la journée, de pratiquer une activité physique régulière et d’éviter les boissons après le dîner.