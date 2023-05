Signification des emoji coeur : blanc, rouge, noir, rose, violet, jaune

Que ce soit dans les SMS ou sur les réseaux sociaux, les émojis ont pris une place significative pour véhiculer ce qu’on veut exprimer. À tel point qu’une erreur d’émoji peut vite laisser place à la confusion, surtout en ce qui concerne les émojis cœurs. La raison pour laquelle il existe plein de coeurs de couleurs différentes. Découvrez ce que tous ces coeurs signifient pour éviter toute maladresse.

Depuis une quinzaine d’années, l’apparition des réseaux sociaux et des smartphones avec les SMS ont fait naître un nouveau type de symboles pour communiquer. On les appelle émoticones, mais aussi émojis pour la faire plus courte. Il en existe des tas afin d’exprimer de nombreuses émotions ou pour faire référence à de nombreuses humeurs, activités et objets de la vie quotidienne.

Forcément, l’un des premiers émojis à avoir vu le jour est le coeur rouge, en 1993. Cependant, depuis, les émojis se sont multipliés et il existe aujourd’hui de nombreux émojis coeurs, de couleurs différentes et plein de variantes. Ils font partie de la série Hearts parmi les caractères Unicode.

L’utilisation de certains de ses émojis peut évidemment porter à confusion, surtout quand il s’agit du coeur, et il serait bien avisé de connaître leur signification avant de l’envoyer à quelqu’un. Découvrez dès à présent les significations diverses et variées de tous les émoji coeurs afin de ne plus laisser quelqu’un se méprendre sur vos sentiments, vos émotions et vos intentions. Tous les émojis coeur, qu'il soit blanc, rouge, noir, violet, jaune, orange ou marron, à utiliser à bon escient dans le contexte idoine.

L'émoji Coeur rouge

L’émoji Coeur rouge / Crédit photo : EmojiTerra

L’émoji coeur, ou Red Heart, est le signe le plus connu de tous, à utiliser avec modération dira-t-on, sauf si vous aimez vraiment votre destinataire. En effet, le coeur rouge représente évidemment l’amour, mais aussi la sensualité et la passion. Il est donc naturellement envoyé à l’être aimé.

Pour en revenir à sa signification, le coeur rouge symbolise donc l’amour et la romance, sans aucune nuance. Il est utilisé pour transmettre un message d’amour et est associé par des mots tels que amour, affection, gratitude, appréciation ou pour renforcer les émotions positives.

Envoyé par un partenaire amoureux, il signifie amour et passion. Un coeur rouge exprime des sentiments amoureux, sincères et sérieux. Cependant, il est aussi utilisé pour exprimer sa sympathie à celles et ceux qui sont dans une situation difficile. Aussi, dans une conversation amicale, il peut exprimer des sentiments platoniques, d’affection, et peut donc être utilisé pour des fortes amitiés non romantiques.

L'émoji Coeur orange

L’émoji Coeur orange / Crédit photo : EmojiTerra

L’émoji coeur orange (Orange Heart) est associé à la joie, à la vitalité et à l’énergie positive. Il symbolise également l’affection que l’on porte à quelqu’un d’autre. Il est destiné à des amitiés qui ne sont pas forcément destinées à devenir plus intimes. En réalité, l’émoji coeur orange est le symbole officiel de la friendzone. Trop brillant pour être décontracté, il ne l’est néanmoins pas assez pour être considéré comme une démonstration d’affection.

Selon la psychologie des couleurs, l’orange est une couleur qui signifie le courage, l’excitation et la chaleur. Étant un mélange de rouge et de jaune, elle peut combiner les caractéristiques de ces deux couleurs.

L’émoji coeur orange est généralement envoyé par celles et ceux qui espèrent une connaissance plus proche. Il peut être envoyé après un rendez-vous réussi mais innocent. Si vous recevez cet émoji coeur orange, cela signifie que votre interlocuteur souhaite amener votre relation à un nouveau niveau romantique, sans toutefois enflammer votre relation.

L'émoji Coeur jaune

L’émoji Coeur jaune / Crédit photo : EmojiTerra

L’émoji coeur jaune (Yellow Heart) est associé au soleil, au bonheur et à l’affection. La couleur jaune procure une sensation de joie, d’optimisme, de bonheur et de tranquillité. Ainsi, le coeur jaune généralement utilisé pour exprimer l’amitié ou l’amour entre vous et votre famille.

Il peut aussi symboliser la loyauté, la gentillesse, l’honnêteté, la créativité et d’autres bonnes qualités. L’émoji coeur jaune met l’accent sur la pureté des intentions, le bonheur, l’amitié et surtout l’amour de la vie. Il est, pour ainsi dire, le coeur le plus joyeux et le plus positif de toute la collection des émojis coeurs. Il est donc utilisé pour les membres de la famille mais aussi pour les anciennes relations amoureux transformées en amitié au regarde de sa nature amicale sans romance.

L'émoji Coeur vert

L’émoji Coeur vert / Crédit photo : EmojiTerra

Vert comme la nature, mais aussi comme la Saint-Patrick, jour où il est naturellement de sortie, cet émoji coeur appelé Green Heart symbolise la réconciliation et le renouveau. C’est une couleur respectueuse de l’environnement et relaxantes, symbolisant l’harmonie, la tranquillité et la paix.



Cependant, le vert est aussi la couleur de l’envie, voire de la jalousie et dans certaines cultures, il est même associé à la trahison ou à la tromperie. Ainsi, l’utilisation de l’émoji coeur vert peut varier selon la personne qui l’utilise.

S’il est utilisé par quelqu’un qui est respectueux de l’environnement ou adopte une mode de vie sain et équilibré, il exprime l’amour de la nature. S’il est utilisé par un partenaire amoureux, il peut signifier la jalousie ou des problèmes relationnels. Autre signification, celui de la réconciliation après une dispute. Il peut aussi renvoyer à l’idée de l’envie, mais positive comme de proposer un rendez-vous romantique.

L'émoji Coeur bleu

L’émoji Coeur bleu / Crédit photo : EmojiTerra

L’émoji coeur bleu (Blue Heart) est l’un des symboles les plus controversés de la collection. En effet, le bleu est connu pour être une couleur masculine et signifie généralement une amitié, la loyauté et la confiance. C’est le coeur idoine pour exprimer la confiance que vous pouvez susciter et peut aussi exprimer l’amour platonique.

Cependant, et c’est là qu’intervient la controverse de ce signe, c’est qu’il peut également exprimer le désir et la volonté d’une relation sans engagement, ce qui est paradoxal avec l’idée de loyauté. Il peut être utilisé à un(e) ami(e) avec lequel vous souhaitez passer à une nouveau niveau de relation, plus intime.

Enfin, cet émoji coeur bleu a une troisième signification, celle de la sagesse, de la stabilité, de l’autorité et de la confiance en soi. Il montre de la tendresse, du respect et un amour durable. Il symbolise aussi un amour profond et amer, mélancolique, mais aussi la paix, l’espoir et l’harmonie. Il peut aussi exprimer le professionnalisme et la fiabilité.

L'émoji Coeur violet

L’émoji Coeur violet / Crédit photo : EmojiTerra

L’émoji coeur violet, ou coeur mauve (Purple Heart), exprime l’attirance et le désir, mais aussi la bienveillance, la compréhension et la compassion. Cependant, il ne parle pas forcément d’amitié ou de romance, il peut exprimer l’amour pour les parents, de la sympathie envers les amis.

Par ailleurs, aux États-Unis, cet émoji coeur violet est aussi un symbole de respect pour les combattants blessés ou disparus au combat, car la récompense militaire pour la bravoure porte le même nom. Il peut aussi représenter le glamour, la richesse, le luxe, la noblesse, l’élégance et la sophistication. Ce signe peut également être associé au mysticisme et à la magie.

L'émoji Coeur blanc

L’émoji Coeur blanc / Crédit photo : EmojiTerra

L’émoji coeur blanc représente l’amour platonique et pur, généralement l’amour pour les enfants et la pureté, l’innocence de la pensée. Il transmet de la gentillesse, de l’altruisme et peut aussi être utilisé pour exprimer son amour envers les parents.

Cependant, le blanc est assez ambivalent puisqu’il peut être relié au vide, à la tristesse et à l’isolement. Ainsi, le coeur blanc est parfois utilisé pour parler d’une personne disparue et pour exprimer ses condoléances.

L'émoji Coeur marron

L’émoji Coeur marron / Crédit photo : EmojiTerra

L’émoji coeur, ou coeur marron voire coeur chocolat, évoque la gourmandise, ainsi que la douceur et l’amour fraternel. Il exprime surtout l’amour du chocolat. De par sa couleur moins vive, il est l’émoji coeur le moins populaire, notamment parce que les gens l’associent à quelque chose de désagréable.

En effet, ce signe peut symboliser des espoirs brisés. De nos jours, il est aussi utilisé pour discuter de sujets liés à la race et à la couleur de peau. Enfin, il peut être utilisé pour exprimer la sécurité et le confort puisque le marron est la couleur de la fiabilité, de la sûreté et de la sécurité.

L'émoji Coeur noir

L’émoji Coeur noir / Crédit photo : EmojiTerra

Sombre, l’émoji coeur noir exprime le deuil, le mal-être et le toument. Il peut aussi symboliser un amour inaccessible. Il est le symbole de la tristesse, de la rupture et de la nostalgie. Par ailleurs, il peut être utilisé en cas d’humour noir.

L'émoji Coeur brisé

L’émoji Coeur brisé / Crédit photo : EmojiTerra

Après les couleurs, il existe également d’autres variantes des émojis coeur, comme l’émoji coeur brisé (Broken Heart). Comme son nom l’indique, il met l’accent sur la tristesse et la douleur émotionnelle. Il est en parfaite opposition avec l’émoji coeur rouge. Il est généralement utilisé par quelqu’un qui a été blessé ou bouleversé par un évènement.

L'émoji Coeur avec un point

L’émoji Coeur d’exclamation / Crédit photo : EmojiTerra

Cet émoji est le coeur d’exclamation (Mark heart) et il indique à la personne à qui vous parlez que vous êtes entièrement d’accord avec elle, et vice-versa. C’est un symbole d’amour vrai et de soutien, exprimant un accord émotionnel avec l’opinion de votre interlocuteur.

L'émoji Coeur qui grossit

L’émoji Coeur qui grossit / Crédit photo : EmojiTerra

Cet émoji coeur qui grossit est utilisé pour indiquer la croissance d’un amour existant ou le début et la croissance d’un nouvel amour. Il signifie ainsi que la personne est amoureuse de son être cher et que son coeur commence à battre plus vite.

L'émoji Coeur qui bat

L’émoji Coeur qui bat / Crédit photo : EmojiTerra

Cet émoji coeur qui bat évoque l’excitation que vous ressentez lorsque vous parlez ou pensez à une personne en particulier. Un signe sans ambiguité.

L'émoji Deux coeurs

L’émoji Deux coeurs / Crédit photo : EmojiTerra

Une paire de coeurs (Pairing Hearts) est une émoji avec une signification évoquant l’amour et les sentiments mutuels et réciproques. Il peut autant convenir à un couple de longue date qu’à une nouvelle relation amoureuse.

L'émoji Deux coeurs qui tournent

L’émoji Deux coeurs qui tournent / Crédit photo : EmojiTerra

Cet émoji coeur (Soaring Hearts) est généralement utilisé pour dire à votre interlocuteur vos pensées chaleureuses à son sujet. Il représente le lien d’amour et d’affection entre deux personnes, mais la chute amoureuse et des sentiments chaleureux.

L'émoji Coeur qui brille

L’émoji Coeur qui brille / Crédit photo : EmojiTerra

Le coeur qui brille, avec des étoiles ou des étincelles, est un signe qui symbolise l’amour mutuel et réussi mais aussi la fierté. Cet émoji est un moyen de dire à la personne aimée qu’elle est votre univers. Il est utilisé pour exprimer l’admiration et l’amour fort.

L'émoji Coeur emballé

L’émoji Coeur emballé / Crédit photo : EmojiTerra

Comme son apparence l’indique, cet émoji Gift Heart vous permet d’offrir à votre partenaire amoureux un cadeau virtuel de votre coeur. Cependant, il peut aussi être utilisé en dehors de toute connotation romantique, notamment dans les messages de félicitations.

L'émoji Coeur avec une flèche

L’émoji Coeur avec une flèche / Crédit photo : EmojiTerra

Un émoji coeur avec une flèche le traversant, on pense naturellement à Cupidon. Et pour cause puisque son utilisation est destinée à déclarer l’amour éternel. Il est évidemment de sortie lors de la Saint-Valentin.

Voilà vous connaissez désormais la signification de tous les émojis coeur, qu'il soit blanc, rouge, noir, violet, jaune, orange ou marron, à utiliser à bon escient dans le contexte idoine. Vous n'aurez plus d'excuse en cas de méprise, à moins que vous l'ayez fait consciemment.