Cette célèbre expression lyonnaise jugée « ridicule » se répand en France

La langue française est riche d’expressions qui viennent des quatre coins de notre pays. L’une d’entre elles est de plus en plus répandue dans l’Hexagone, mais ne plaît pas forcément à tous selon cette étude.



La France est riche et fière de sa culture régionale. Mais également de ses expressions régionales. Les expressions marseillaises sortent du lot. Avec leurs « fada », « emboucaner », « minot » et « tarpin », les mots fleuris de la Cité phocéenne sont les plus connus des Français.

Ce constat, on le doit à Preply, un site d’apprentissage des langues qui a interrogé 1500 participants entre janvier et février 2024. Son objectif : montrer la richesse de la langue française en posant des questions sur des expressions régionales.

Preply a ainsi sorti son top 10 des expressions les plus courantes en France et les plus familières auprès des Français et dévoile les résultats.

Les expressions régionales jugées les plus ridicules se situent …

Sans réelle surprise, Marseille est la ville française où l’on utilise le plus des expressions régionales (35,1%). Paris (18,5%) et Strasbourg (12,9%) complètent ensuite le podium, tandis que Lille et Toulouse clôturent le top 5. En sixième position arrive Lyon.

L’expression lyonnaise la plus familière des sondés est « pelo » (39%), qui prend la septième place des expressions les plus connues des Français. Cette expression, qui signifie « mec » en lyonnais, prend de plus en plus d'essor chez les Français. Mais elle reste bien loin des expressions marseillaise citées plus haut ou encore de l’expression bordelaise « gavé » (qui veut dire « beaucoup »), qui arrive en deuxième position avec 60% de familiarité.

Crédit photo : Preply

Pour autant, lorsqu’il est question de classer la provenance des expressions les plus ridicules, Lyon arrive en troisième position (12,6%) derrière Marseille (14,4%) et loin des expressions d’Alsace (jugées ridicules à 24,4%).

Ces avis restent subjectifs et ne concernent qu’une poignée d’interrogés.