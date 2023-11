Selon une étude, les chats possèdent 276 expressions faciales différentes et voici comment les comprendre

Selon la légende urbaine, les chats sont des êtres solitaires et flegmatiques voire insensibles. Vous serez sans doute étonné d’apprendre que nos félins préférés possèdent en réalité plus de 200 expressions faciales.

Sourire ou grimacer, les chats ont plus d’une expression faciale sur leur doux visage. C’est la conclusion d’une étude américaine publiée dans la revue Behavioral process parue le 18 octobre dernier.

Brittany Florkiewicz, une psychologue de l’évolution du département de psychologie du Lyon College dans l'Arkansas et Lauren Scott, une étudiante en médecine de l’université du Kansas, ont analysé les interactions sociales de plusieurs chats du CatCafé Lounge situé à Los Angeles. Les deux femmes ont filmé les comportements sociaux des chats entre eux. Puis, leurs expressions ont été analysées grâce au logiciel CatFACS qui permet de détecter les mouvements faciaux des chats.

Le résultat de Brittany Florkiewicz et Lauren Scott est parlant : les chats possèdent 276 expressions faciales différentes. Les deux chercheuses n’ont pas pris en compte les mouvements dus au bâillement, à la respiration ou à la mastication, précise le site Sciences et Avenir.

Mieux comprendre les différentes expressions des chats

Les deux femmes ont ensuite classé les expressions en trois catégories : agressif, amical et intermédiaire. Selon elles, l'expression la plus observée chez les chats appartient à la catégorie « amicale » avec un taux de 45%. On retrouve ensuite la catégorie « agressif » avec 37% et enfin, la catégorie « intermédiaire » avec 18%.

Crédit photo : Evrymmnt/ iStock

« Nous avons observé une plus grande proportion d'expressions faciales dans le contexte amical que dans le contexte d'agression. Cela est probablement dû au fait que les chats sont en réalité plus tolérants socialement et plus enclins à former des liens qu'on ne le pensait, et ce, grâce à la domestication ! », indique Brittany Florkiewicz qui livre ensuite quelques exemples d’expressions.

« Lors d'interactions affectives, les chats avancent leurs oreilles et leurs moustaches vers l'autre chat tout en fermant les yeux. Lors d'interactions agressives, les chats reculent leurs oreilles, se lèchent les babines et rétrécissent leurs pupilles », précise-t-elle encore.

La psychologue précise que les chats partagent l’expression appelée common face play (« expression de jeu commune », en Français) que possèdent également les humains, les chiens ou les chimpanzés : « Les expressions de jeu sont très répandues dans le règne animal. Elles sont produites lorsque les animaux jouent entre eux et consistent à tirer les coins des lèvres vers l'arrière et à abaisser la mâchoire pour exposer les dents et la bouche ». Voilà quelques éléments qui pourraient nous permettre de mieux comprendre les chats.