100 citations et phrases inspirantes sur la vie

Les proverbes et les citations sont des sources d’inspiration au quotidien. Ils sont synonymes de sagesse et de bien-être spirituel. Traduisant la réussite, les pensées positives, quant à elles, aident les personnes à atteindre des objectifs et les guident vers le chemin du succès. Les phrases sur la vie, enfin, permettent d’aborder l’existence d’un point de vue philosophique. Elles répondent aux questions relatives au bonheur, à l’amour, à l’esprit, ou encore à la naissance. Elles constituent de véritables leçons de vie. Chaque phrase inspirante sur la vie peut constituer une aide pour mieux affronter les difficultés, la douleur, ou au contraire, pour mieux apprécier ce que la vie a à offrir au quotidien. Trouvez la citation qui vous inspire, les mots qui vous motivent, à travers cette sélection de 100 phrases inspirantes sur la vie, issues d’artiste, d’écrivain, ou de philosophe.

Citations inspirantes sur la vie : la joie de vivre

Découvrez ci-dessous des citations inspirantes sur les multiples aspects de la joie de vivre.

1 – « Les plaisirs de l’amour sont les seuls vrais plaisirs de lavie corporelle. », Montaigne,grand philosophe français.

2 – « La vie est une fleur, l’amour en est le miel. », Victor Hugo, écrivain et poète français.

3 – « Naît-on deux fois? Oui, la première fois, le jour où l’on naît à la vie; la deuxième fois, le jour où l’on naît à l’amour. », Victor Hugo, écrivain et poète français.

4 – « Le sens de la vie supprimé, il reste encore la vie. », Albert Camus.

5 – « Seul est digne de la vie celui qui part au combat pour elle. », Goethe, philosophe et écrivain allemand.

6 – « Quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu en as mille de sourire. », Johnny Depp, acteur américain.

7 – « La vie n’est pas un problème à résoudre, mais une réalité qui doit être vécue. », Kierkegaard, philosophe d’origine danoise.

8 – « Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. », Sénèque, philosophe romain.

9 – « La vie de l’homme dépend de sa volonté,sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. », Confucius, philosophe chinois.

10 – « La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. », Nietzsche, grand philosophe allemand.

11 – « La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. », Confucius.

12 – « La vie fleurit par le travail. », Rimbaud.

13 – « Le voyage est une école de vie, où l’illusion de la connaissance n’a pas de place. », Joa Rano.

14 – « Dans la vie d’une femme, il lui faut plus qu’un homme. Il lui faut une source de revenus et d’épanouissement. Le meilleur allié d’une femme c’est son indépendance. », Luccia Ongouya.

15 – « La vie est pour plusieurs un roman sans le savoir, pour d’autres une comédie sans le vouloir, pour tous, un drame par le dénouement. », extrait de l’ouvrage L’homme et la Vie de Gustave Vapereau.

16 – « Vous devez profiter de la vie. Soyez entouré de gens que vous aimez, de gens qui ont une bonne conversation. Il y a tellement de choses positives à penser. », Sophia Loren.

17 – « La vie est une chandelle qu’on allume et qui s’éteint, entre-temps sachons profiter de sa lumière. », Alain Kreutzer.

18 – « Dans la vie, il n’existe ni ami ni ennemi, mais des intérêts communs. Le monde politique le prouve », Abdelkouddous Younès.

19 – « La vie sans risque n’a aucun goût. Être artiste, ce n’est pas devenir une caricature de soi-même ou de s’inscrire dans une forme d’insécurité. », Marc Lavoine, musicien français.

20 – « Sois toi-même. La vie est précieuse, telle quelle. Tous les éléments pour ton bonheur sont déjà là. Il n’y a pas besoin de courir, de chercher ou de lutter. Juste être. »,

Thich Nhat Hanh.

21 – « La vie est si bon prof, que si tu n’apprends pas ta leçon, elle te la répète. », Richard TOHOUN.

22 – « La liberté d’aimer est le même droit que la liberté de penser; l’un répond au cœur, l’autre à l’esprit; ce sont les deux faces de la liberté de conscience. », Victor Hugo, poète et écrivain.

23 – « Ce n’est rien de mourir, c’est affreux de ne pas vivre. », Victor Hugo.

24 – « La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. », Mère Térésa.

25 – « Le bonheur est la seule chose qui se multiplie quand on la partage. »,Albert Schweitzer.

Citations et autres phrases inspirantes sur la vie

La vie est un perpétuel apprentissage. Elle est aussi faite de rêves. La vie, c’est la nature, l’univers et tout ce qui nous entoure. Et dans la vie, tout le monde a droit au bonheur. Découvrez ces proverbes et citations sur la vie pour vous inspirer, aller de l’avant et vous motiver.

26 – « La vie se vit d’essais et d’erreurs. Toute relation n’est pas destinée à fonctionner. Parfois elle est seulement destinée à t’apprendre quelque chose. », proverbe de Les Beaux Proverbes.

27 – « La vie est un voyage et non une destination. Il n’y a pas d’erreur, seulement des chances que nous avons prises. », Les Beaux Proverbes.

28 – « Si je devais recommencer ma vie, je tâcherais de faire mes rêves encore plus grands, parce que la vie est infiniment plus belle et plus grande que je ne l’aurais jamais cru. », Les Beaux Proverbes.

29 – « Mes erreurs m’ont fait avancer, mes douleurs m’ont rendue plus forte. Je n’ai pas changé, je n’ai rien oublié, j’ai juste avancé. », proverbe issu du site Les Beaux Proverbes.

30 – « La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. », Albert Einstein.

31 – « Le bonheur est un rêve d’enfant réalisé dans l’âge adulte. », Sigmund Freud.

32 – « Rappelez-vous de regarder les étoiles et non pas vos pieds. »,Stephen Hawking.

33 – « Le succès, c’est d’avoir ce que vous désirez. Le bonheur, c’est aimer ce que vous avez. », Harriet Jackson Brown, écrivain américain.

34 – « Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d’autre. », Paul Éluard.

35 – « La vie est une aventure audacieuse ou elle n’est rien. », Helen Keller, autrice américaine.

36 – « Qui ne se plante jamais n’a aucune chance de pousser. », proverbe contemporain.

37 – « Quoique tu rêves d’apprendre, commence-le. L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie. », Goethe.

38 – « Le bonheur ne s’acquiert pas. Il ne réside pas dans les apparences. Chacun d’entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. », proverbe d’origine africaine.

39 – « Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître de l’univers. », citation de Bouddha.

40 – « La seule limite à votre épanouissement de demain sera vos doutes d’aujourd’hui. », Franklin Roosevelt.

41 – « Le vrai voyageur n’a pas de plan établi et n’a pas l’intention d’arriver. », citation de Lao Tseu.

42 – « Le succès, c’est tomber sept fois, et se relever huit fois. », proverbe japonais.

43 – « Celui qui arrête d’apprendre est vieux, qu’il ait 20 ou 80 ans. Celui qui continue d’apprendre reste jeune. La meilleure chose dans la vie est de garder un esprit jeune. », Henri Ford.

44 – « Le monde est un endroit magnifique pour lequel il vaut la peine de se battre. », Hemingway, écrivain américain.

45 – « Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. », Confucius.

46 – « La question n’est pas de savoir si la vie a un sens, mais comment pourrais-je donner un sens à ma propre vie. », citation du Dalaï-Lama.

47 – « On a deux vies. Et la deuxième commence le jour où l’on se rend compte qu’on en a qu’une. », Confucius.

48 – « Il faut faire de la vie un rêve, et faire d’un rêve une réalité. », citation de Pierre Curie.

49 – « Levrai bonheurne dépend d’aucun être, d’aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. », citation du Dalaï-Lama.

50 – « Je vous souhaite des rêves à n’en pas finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. », Jacques Brel, artiste français.

51 – « Le succès est de vous aimer, d’aimer ce que vous faites et d’aimer la façon dont vous le faites. », citation de Maya Angelou.

Pensées positives pour aller vers le succès, se motiver.

Trouvez votre phrase inspirante sur la vie, le succès et le travail à travers les citations et pensées positives.

52 – « Il n’y a qu’une façon d’échouer, c’est d’abandonner avant d’avoir réussi. », Clémenceau.

53 – « Se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir aux grandes, avec le temps. », écrivain et poète irlandais.

54 – « Au milieu de toute difficulté se trouve cachée une opportunité. », Albert Einstein.

55 – « Le succès, c’est se promener d’échec en échec tout en restant motivé. », Winston Churchill.

56 – « Si vous souhaitez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Si vous ne le faites pas, vous trouverez une excuse. », citation de Jim Rhon, homme d’affaires américain.

57 – « La perfection n’est pas atteignable. Mais en recherchant la perfection, il est possible d’atteindre l’excellence. », Vince Lombardi, coach américain.

58 – « N’abandonnez jamais un rêve sur la base du temps qu’il faudra pour le réaliser. Le temps passera de toute façon. », citation de Paul Brayant, entraîneur de foot américain.

59 – « Le but de la vie est le développement personnel. Parvenir à une parfaite réalisation de sa nature, c’est pour cela que nous sommes tous ici. », Oscar Wilde, poète et écrivain irlandais.

60 – « Plutôt que de penser à ce que tu n’as pas, pense à ce que tu peux faire avec ce que tu as. », Ernst Hemingway, écrivain américain.

61 – « Plus vous aidez les gens à obtenir ce qu’ils désirent et plus vous avez du succès. », Hilary Hinton, écrivain et businessman américain.

62 – « C’est par le travail que l’homme se transforme. », Louis Aragon, romancier et poète français.

63 – « Si vous ne pouvez pas encore faire de grandes choses, faites de petites choses de façon remarquable. », Napoléon Hill, auteur américain.

64 – « J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de la vaincre. », citation de Nelson Mandela.

65 – « Le succès dans la vie arrive non pas en jouant les bonnes cartes, mais plutôt en étant capable de jouer les mauvaises cartes de la bonne manière. », Joshua Dool, photographe et architecte canadien.

66 – « C’est dur d’échouer, mais c’est pire de n’avoir jamais essayé de réussir. », Théodore Roosevelt, ancien président des États-Unis.

67 – « Sourire mobilise 15 muscles, mais faire la gueule en sollicite 40. Reposez-vous : souriez ! », Christophe André, psychothérapeute, psychiatre et auteur français.

68 – « La vie fleurit par le travail. », Arthur Rimbaud, écrivain français.

69 – « L’avenir appartient à ceux qui rêvent trop. », citation contemporaine.

Citations sur l’amour et la vie

Citations sur le thème de l’amour et de la vie, et de la vie encore!

70 – « Lorsque la vie te donne une personne faite pour toi, prends bien soin d'elle et donne-lui tout l'amour qu'elle mérite et tout le bien que tu peux. », citation de Hubert Stadelmann.

71 – « L'amour et le travail sont les deux seules choses réelles dans nos vies. », Marylin Monroe, actrice américaine.

72 – « Aimer, c'est risquer le rejet. Vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer le désespoir. Essayer, c'est risquer l'échec. Risquer est une nécessité. Seul celui qui ose risquer est vraiment libre. », Paulo Coelho.

73 – « Aimes-tu la vie ? Alors, ne gaspille pas ton temps, car il est l'essence de la vie. », Benjamin Franklin, l’un des pères fondateurs de l’Amérique.

74 – « La vie est une fleur. L'amour en est le miel. », V. Hugo.

75 – « Dans la vie on ne sait pas vraiment qui aimer, qui aider ou qui choisir ! Mais l'important c'est de toujours aimer. », citation d’Alexandre Tacnet.

76 – « Faisons de chaque moment qu’il nous est permis de vivre un moment de joie. », Joseph Wresinski.

77 – « Il n’y a pas de honte à préférer le bonheur ! », Albert Camus.

78 – « Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d’aller de l’avant. », Paulo Coelho.

79 – « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera. », proverbe de Bouddha.

80 – « Trouvez une bonne idée et ne la lâchez plus. Poursuivez là et mettez-la en œuvre jusqu’à réussir. », Walt Disney.

81 – « Tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t'intéresse plus. », citation anonyme.

82 – « La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre à danser sous la pluie. », Sénèque.

83 – « Si on veut obtenir quelque chose que l’on n’a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l’on n’a jamais fait. », Périclès.

84 – « La vie est une chose bien trop importante pour qu’on en parle sérieusement. », citation d’Oscar Wilde.

85 – « Chaque vie qui vaut la peine d’être vécue est une lutte constante. », Dean Stanley.

86 – « La vie ne vaut rien, mais rien de ne vaut la vie. », Les Beaux Proverbes.

87 – « Ce n’est pas seulement l’endroit où l’on va qui donne un sens à la vie, mais aussi la façon dont on s’y rend. », Les Beaux Proverbes.

88 – « Il est impossible d’être complètement libre sans libérer l’esprit par la discipline. », Mortimer J. Adler, auteur américain.

89 – « J’ai appris il y a longtemps qu’il y a quelque chose de pire que de rater l’objectif, qui est de ne pas passer à l’action. », Mia Hamm, sportive américaine.

90 – « Prendre ladécision d’agirest la chose la plus difficile, le reste n’est qu’une question de ténacité. », Amelia Earhart.

91 – « N'essaie pas de devenir un homme de succès, essaie plutôt de devenir un homme de valeur. », Albert Einstein.

92 – « L'imagination est plus importante que le savoir. », A. Einstein.

93 – « Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble nous pouvons faire tellement. », citation d’Helen Keller.

94 – « Qui sait se contenter est riche. », citation de Lao Tseu.

95 – « Vous ne pouvez choisir ni comment mourir ni quand. Mais vous pouvez décider de comment vous allez vivre maintenant. », Joan Baez.

96 – « Agissez comme s’il était impossible d’échouer. », Winston Churchill.

97 – « Celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même ignore l'ennui. », citation de Didier Érasme.

98 – « Le cœur d'une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours un pardon. », Honoré de Balzac.

99 – « La vie est une très belle mélodie pour ceux qui prennent la peine de l’écouter. », l’écouter. », Chérif Kebbas.

100 – « Pour l’Homme, la Vie se conjugue en trois temps : il est, il sera et il était. », Taha-Hassine FERHAT.