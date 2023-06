Son mari lui reproche de ne rien faire dans la maison, elle arrête de faire le ménage et voici le résultat

Révoltée après que son mari lui ait reproché de ne rien faire dans la maison, Lindsay a arrêté de faire le ménage pendant deux jours et est partie en voyage. À son retour, le résultat était plus que révélateur.

Dans un couple, il n’est pas toujours évident de se répartir les tâches quotidiennes équitablement. Si certains arrivent à en faire autant que leur partenaire, cette répartition peut être plus difficile pour d’autres. C’est ce qu’a démontré Lindsay, une femme qui vit à New York avec son mari et leurs deux enfants.

Crédit photo : @lindsaydonnelly2

Le mari de Lindsay s’est récemment plaint en affirmant que sa femme ne faisait rien à la maison. Révoltée, la jeune femme a pris les choses à coeur et a voulu prouver à son mari qu’elle était loin d’être inutile. Pour cela, elle a décidé de ne pas faire les tâches ménagères pendant deux jours.

“Mon mari a affirmé que je ne faisais rien dans la maison. Alors pendant deux jours, je n’ai vraiment rien fait. Ensuite, j’ai quitté la ville pour un voyage entre filles”, a-t-elle expliqué dans une vidéo qui est devenue virale sur TikTok.

Elle arrête de faire le ménage

Quand Lindsay est revenue de son voyage, le résultat était sans équivoque. Le ménage n'avait pas été fait car la maison était en désordre, l’évier était rempli de vaisselle sale, des jouets et des chaussures pour enfants étaient étalés partout par terre et des piles de linge s’entassaient dans le salon.

Avec cette courte expérience, Lindsay a prouvé à son mari qu’elle en faisait bien plus que ce qu’il pensait. Pris au dépourvu, ce dernier s’est excusé.